Comment choisir une caisse enregistreuse pour sa boulangerie ?

Heureux propriétaire d’une nouvelle boulangerie ou à la recherche d’une nouvelle caisse enregistreuse ? Trouver la perle rare qui correspondra à vos besoins est un vrai casse-tête. Il est facile de se perdre parmi toutes les offres du marché, tant elles sont nombreuses. En plus d’une offre diverse, les fonctionnalités sont multiples aussi. Entre prise de commande, gestion des stocks, ou encore statistiques, vous devez choisir celle qui vous aidera au mieux dans votre gestion quotidienne.

Comment choisir sa caisse enregistreuse ?

En boulangerie, la caisse enregistreuse est un outil essentiel, qui a une place très importante. De nos jours, de nombreux logiciels et fonctionnalités se sont développés pour vous accompagner dans votre quotidien. Finie l’époque des caisses rudimentaires, à touches et sans écran, uniquement réservées aux transactions.

Digitales et connectées, elles sont désormais pourvues de logiciels et fonctionnalités aidant, par exemple, à limiter le gaspillage ou à connaître les pics d’activité.

Vous pouvez maintenant considérer votre caisse enregistreuse comme votre meilleure alliée. On sait qu’une boulangerie a des périodes beaucoup plus intensives que d’autres, comme les fêtes de fin d’année ou les autres célébrations. Il est difficile d’organiser son commerce pendant ces moments intenses. C’est là que votre nouvelle acquisition entrera en jeu, en vous faisant gagner un temps précieux et en réduisant vos erreurs.

Voici différentes fonctionnalités que vous pouvez associer à celle-ci :

Créer, modifier ou supprimer une commande en une poignée de secondes

Créer des fichiers clients

Ajouter des commentaires intégrés, que vous partagez avec vos équipes

Centraliser vos données

En plus de ces multiples possibilités, vous pouvez choisir une caisse avec différents accessoires complémentaires. Par exemple, une balance connectée pour peser le pain vendu, un terminal de paiement ou encore un monnayeur automatique.

Les combinaisons sont nombreuses pour vous faciliter la tâche !

Des fonctions adaptées à votre boulangerie

Nous vous avons présenté les aides majeures pour vous aider au quotidien dans la gestion de votre commerce. Il est temps à présent d’aborder plus en détail quelques outils dont vous pouvez bénéficier avec votre caisse enregistreuse. D’ailleurs Toporder vous propose de nombreuses solutions pour vous accompagner avec leurs caisses enregistreuses, dont une plateforme complète contenant de nombreux outils.

La prise de commande

Pour votre boulangerie, la prise de commande sur votre caisse peut être d’une grande aide. En effet, créez la commande dans votre base informatique et suivez-la en temps réel. Par exemple, vous pouvez directement l’encaisser ou en différé. Vous ne passerez plus de temps à chercher les papiers de chaque commande, tout est centralisé.

Les statistiques de vente

En temps réel, soyez informés de vos statistiques. Vous connaissez en temps réel votre nombre de clients, votre chiffre d’affaires ou les produits les plus adaptés. Ainsi, limitez les pertes et adaptez-vous aux besoins de votre clientèle ! Vous savez quelles sont les périodes de grande activité et les plus creuses, avec leurs chiffres.

Une aide à la production

Une plateforme peut centraliser vos commandes, faciliter leur retrait grâce à des étiquettes ou encore organiser la production. C’est une aide qui vous fera gagner un temps considérable.

La gestion des stocks

Les inventaires récurrents vous hantent et vous font perdre plusieurs heures ? Un logiciel peut vous aider. Vous limitez votre gaspillage, comprenez vos besoins et adaptez votre production à vos ventes en un clin d’œil, grâce à l’automatisation et à la centralisation de vos informations.

Avoir une caisse enregistreuse n’aura jamais été aussi utile. Des fonctions toujours plus innovantes et efficaces vous aideront dans la gestion quotidienne de votre commerce.