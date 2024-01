Comment protéger ses bijoux et sa montre du froid et de la neige

Lorsque le froid est là, il devient difficile de s’adapter. Mais, s’habiller chaud ne veut pas dire arrêter d’accessoiriser sa tenue. Le froid et la neige peuvent cependant endommager les bijoux et montres, ou les faire dysfonctionner. C’est pour cela qu’il faut trouver des solutions pour les protéger des temps frais. Voici nos solutions.

Protéger ses bijoux de la neige

Voici les astuces afin de protéger tous les bijoux du froid, ainsi que des grosses intempéries telles que la neige.

Protéger les bijoux directement dehors

Cela peut être surprenant, mais si vous sortez par un temps neigeux dehors, pensez simplement à protéger vos bijoux de la neige. Le temps de votre trajet sous la neige, mettez les sous votre pull ou sous votre veste. Si c’est une bague, vous pouvez la retirer et la mettre dans une boite juste pour le temps du trajet, ou alors, vous pouvez enfiler des gants tout simplement.

Bien choisir le bijou

N’oubliez pas que les bijoux fantaisie par exemple auront tendance à très peu supporter la neige, tandis que ceux en acier inoxydable sont conçus pour ne pas s’oxyder au contact avec la neige fondue. Par conséquent, pensez à bien choisir les accessoires que vous voulez porter dans les circonstances les plus extrêmes.

Privilégier un bon entretien des bijoux et montres

C’est primordial pour améliorer leur résistance.

Pourquoi ?

Vous devez entretenir correctement les bijoux. Et spécialement les bijoux en or et en argent. Ces matières sont faites pour résister à l’eau, mais lorsque vous revenez de dehors et que vos bijoux sont tout enneigés, il vaut mieux les essuyer. L’argent a une petite tendance à l’oxydation dans ces cas.

Comment ?

Un bon entretien passe par plusieurs techniques. Pour ceux en argent notamment, vous pouvez le nettoyer avec du vinaigre blanc par exemple. Faites un mélange de vinaigre blanc et d’eau, puis laissez le bijou en argent à l’intérieur pendant une trentaine de minutes. Enfin, rincez à l’eau le bijou et essuyez avec un doux chiffon pour n’y laisser aucune humidité. Vous pouvez aussi utiliser du dentifrice, ou encore du bicarbonate de soude.

Protéger sa montre du froid et de la neige

Si les bijoux sont moins sensibles au froid qu’à la neige, ce n’est pas le cas pour les montres. Voici nos astuces.

Ne pas la porter lors de conditions extrêmes

Cela peut paraître bateau comme conseil, mais il ne faut pas porter votre montre s’il fait des températures négatives et s’il neige. Les montres électroniques sont d’autant plus exposées à des risques de problèmes techniques en cas de températures froides.

Les montres connectées, qui fonctionnent avec des batteries, ne supporteront pas forcément le froid ni la neige, sauf si le modèle est fait pour, comme c’est le cas avec les montres qui enregistrent les entraînements de ski.

Même les montres classiques ne doivent pas être portées en cas de froid extrême, car les températures en dessous de 0° peuvent abîmer le système à l’intérieur et par conséquent le mouvement des aiguilles de votre accessoire.

Protéger sa montre avec des accessoires adaptés

Tout d’abord, si cela n’a pas été fourni à l’achat, vous devez acheter une housse imperméable et adaptée au froid pour votre montre. Cela vous permettra de la ranger lorsque vous êtes à l’extérieur et qu’il fait trop froid, afin de l’avoir à portée de main lorsque vous arrivez sur le lieu où vous vous rendez.

Vous devez utiliser cette housse également chez vous, car on range une montre quand on est chez soi pour éviter qu’elle ne s’abîme. Si le temps est neigeux et froid, il peut faire humide même à l’intérieur de votre maison, ce qui n’est pas bon pour votre accessoire.

Des idées de contenant pour votre montre :

une housse

une boîte à bijoux

un étui à lunettes

Si vous respectez tous ces conseils, vous n’allez pas avoir de problème cet hiver avec le froid et les temps neigeux.