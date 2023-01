Comment choisir une caisse enregistreuse pour son foodtruck

Tout le monde adore ce super principe de Food truck ou chacun peut manger ce qu’il aime, burger, italien, asiatique, ou typiquement français, il y en a pour tous les goûts. Chacun choisit ce qu’il préfère et tout le monde se retrouve.

Le principe est même génial pour celui qui y travaille. Il est complètement mobile, peut aller d’un point à un autre pour vendre ses plats et ne connaît ni routine ni ennui. Seulement, certains abandonnent l’idée lorsqu’ils s’aperçoivent que la logistique paraît compliquée.

Le foodtruck

Le terme est anglais, on pourrait le traduire en “camion-restaurant”. Comme son nom l’indique, il possède tout le nécessaire pour préparer des plats dans un camion, généralement capable de s’ouvrir par le côté pour vendre ses produits. Le camion est 100 % fonctionnel, ce qui lui permet de se déplacer où il veut. On peut en retrouver dans des concerts, des festivals, des matchs, des soirées étudiantes et autres évènements. Certains sont juste posés dans la rue ou sur des places.

Le système est ingénieux autant pour le client que pour son propriétaire. Il permet de travailler quand il en a envie et où il le souhaite. En plus, l’investissement d’un foodtruck est quatre fois moins important que celui d’un restaurant. Il nécessite également moins de personnel et moins de charge, ce qui lui permet d’être rentable plus rapidement. Aujourd’hui nombreux sont ceux qui veulent bien manger, mais n’ont pas ou ne prennent pas le temps de le faire correctement. C’est pour ce type de clientèle que le foodtruck est la solution. Restauration rapide rime souvent avec mauvaise nourriture, trop grasse, mal cuite. Les foodtrucks sont le bon compromis.

Avec une caisse enregistreuse c’est mieux !

Comme mentionné précédemment, l’organisation dans un food truck doit être infaillible. Les stocks ne peuvent être nombreux étant donné leur taille. L’hygiène doit être irréprochable, tout doit être réglé comme du papier à musique.

Il paraît également impensable de faire un food truck sans prendre la carte bleue. Aujourd’hui, surtout dans les événements, la grande majorité ne sort qu’avec sa carte bleue ou même ne prend que son téléphone et possède un moyen de paiement dessus. Ne pas posséder de terminal de paiement serait donc un trop gros manque à gagner.

Mais alors entre l’espèce, les tickets restaurants, la carte bleue, on s’y perd niveau compta. Déjà que l’espace de stockage est réduit, si vous devez en plus passer plusieurs heures à faire vos comptes et vos inventaires, vous ne vous en sortez plus !

Pour économiser 600 € de frais de comptabilité et 120 h de travail par an, optez pour Toporder. La caisse enregistreuse permet de centraliser les actions du commerce ambulant. Il y a en plus très souvent la queue devant les foodtruck, cette caisse vous permettra d’aller beaucoup plus vite dans la prise de bon de commande et l’encaissement de vos clients, ce qui permettra donc d’avoir plus de clients.

Imaginons que vous soyez tous les jeudis au même endroit, vous pouvez même fidéliser vos clients. Puis, comme la caisse est enregistreuse, elle vous permet de voir, en fonction du lieu, ce que vous vendez le mieux, et de ce fait mieux gérer vos stocks, ce qui vous permet de mieux vendre.

L’argent et par conséquent les systèmes de caisse sont fréquemment source d’énormément de stress, on a généralement peur de se tromper, on recompte plusieurs fois pour être sûr de ne pas faire d’erreur. Lorsque tout va vite, on peut se tromper dans l’encaissement d’un client ce qui fausserait l’entièreté de la caisse. C’est pourquoi avec une caisse enregistreuse c’est mieux !