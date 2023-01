Quels sont les différents types d’assurances professionnelles pour les entreprises ?

L’objectif d’une assurance est de protéger les intérêts de l’entreprise contre les différents types de risques que celle-ci affronte au quotidien. Selon son activité, sa taille ou encore son secteur d’activité, l’entreprise peut avoir besoin de prendre une assurance professionnelle pour indemniser les sinistres. Mais de quels types d’assurances parle-t-on exactement ?

L’assurance de responsabilité civile

On distingue deux types d’assurance de RC (Responsabilité Civile), selon si elle est professionnelle ou non.

L’assurance de responsabilité civile

L’assurance responsabilité civile est un type d’assurance qui couvre les dommages causés à des tiers dans le cadre de l’activité de l’entreprise. Elle peut couvrir les dommages causés par les produits ou les services de l’entreprise, ainsi que les dommages causés par les employés de l’entreprise dans le cadre de leur travail.

L’assurance de responsabilité civile professionnelle

L’assurance responsabilité professionnelle, également appelée assurance erreur et omission, est un type d’assurance similaire à l’assurance responsabilité civile, mais elle est spécifique aux professions réglementées. Elle couvre les dommages causés aux clients dans le cadre de l’exercice de la profession. C’est généralement une assurance souscrite par des professionnels indépendants comme les avocats, les médecins, les architectes, etc.

L’assurance choisie dépendra donc bien des besoins de l’entreprise en termes de couverture adaptée à son activité principale. Pour savoir vers quelle assurance RC vous diriger, n’hésitez pas à consulter des compagnies comme Hiscox, qui est accessible directement en ligne.

L’assurance de protection juridique

L’assurance de protection juridique couvre les frais juridiques liés à des poursuites intentées contre l’entreprise. Elle peut par ailleurs couvrir les frais liés à des litiges commerciaux ou à des poursuites intentées contre des employés de l’entreprise. On retrouve les garanties suivantes :

Les honoraires d’avocats et les coûts de procédure pour défendre l’entreprise contre des poursuites judiciaires.

Les coûts liés à la défense d’un employé poursuivi pour des faits survenus dans l’exercice de son activité professionnelle

Les coûts liés à la représentation de l’entreprise dans des négociations ou des arbitrages.

Les coûts liés à la rédaction de contrats, à la mise en place de garanties ou encore à l’obtention de visas.

Attention, comme toute assurance, celle-ci a ses limites de garantie. Il est bien important d’en lire les conditions auprès d’un expert.

L’assurance multirisque

L’assurance multirisque entreprise est un type d’assurance qui regroupe d’autres types d’assurances en une seule. On y retrouve les dommages matériels, la protection juridique, les pertes d’exploitation, les risques locatifs, etc. L’avantage de l’assurance multirisque est qu’elle offre une couverture globale pour l’entreprise, ce qui permet de simplifier les démarches administratives. C’est une solution d’assurance complète pour les entreprises qui cherchent à protéger leurs intérêts contre différents types de risques.

L’assurance flotte automobile

L’assurance flotte automobile peut couvrir différents types de risques liés aux véhicules de l’entreprise, comme les dommages matériels causés par un accident, les dommages causés à des tiers dans un accident, les vols, les incendies, etc. Elle peut également garantir l’assistance routière, la protection juridique, et s’étend à couvrir les conducteurs qui sont à la fois des employés et des tiers.

L’assurance de perte d’exploitation

Cette assurance couvre les pertes financières causées par les événements tels que les incendies, les inondations, les tempêtes, les actes de vandalisme, les perturbations de l’alimentation électrique et les événements similaires. Elle inclut des garanties spécifiques pour couvrir des risques liés à l’activité de l’entreprise, tels que les pertes liées à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.