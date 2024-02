Comment choisir son assureur dans le cadre d’un crédit immobilier ?

Dans l’excitation d’accéder à la propriété, il est fort possible d’oublier un détail pourtant essentiel : l’assurance de votre prêt immobilier. Cette assurance, trop souvent négligée, représente pourtant un coût non négligeable dans votre budget. Mais comment choisir son assureur dans le cadre d’un crédit immobilier ? C’est ce que nous allons voir ensemble.

Pourquoi souscrire à une assurance emprunteur ?

Avant de plonger dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre pourquoi l'assurance emprunteur est primordiale.

En réalité, l’assurance emprunteur est une garantie pour la banque qui vous accorde le crédit. Elle assure à l’organisme prêteur que même en cas de problèmes de santé ou de décès, les remboursements de votre prêt continueront à être effectués. Pour cela, elle prend en charge le règlement des mensualités dans certaines situations précisées dans le contrat.

Comment choisir son assureur ?

Choisir son assureur n’est pas une mince affaire. Plusieurs critères sont à prendre en compte pour faire le bon choix. Tout d’abord, les garanties offertes par le contrat sont d’une importance capitale. Elles doivent être à la hauteur de vos besoins et de votre situation.

Ensuite, le coût de l’assurance est un facteur déterminant. Il est crucial de comparer les taux proposés par les différents assureurs, mais aussi de prendre en compte les conditions de remboursement en cas de sinistre.

Enfin, le délai de carence, c’est-à-dire la période pendant laquelle vous ne pourrez pas bénéficier des garanties de votre assurance, peut varier d’un assureur à l’autre. Il est donc important de le prendre en compte dans votre décision.

Quels sont les avantages de la loi ?

La loi offre de nombreux avantages aux emprunteurs en matière d’assurance. En effet, depuis la loi Lagarde de 2010, vous avez la possibilité de souscrire à une assurance emprunteur autre que celle proposée par votre banque. Cela vous permet de faire jouer la concurrence et de choisir l’assureur qui vous convient le mieux.

De plus, la loi Hamon de 2014 vous donne le droit de résilier votre contrat d’assurance emprunteur pendant la première année suivant la signature de votre prêt immobilier. Vous pouvez ainsi changer d’assureur si vous trouvez une offre plus intéressante.

Enfin, depuis la loi Bourquin de 2018, vous pouvez également changer chaque année d’assurance emprunteur à la date anniversaire de votre contrat. Cette flexibilité vous permet d’adapter votre assurance à vos besoins et à votre situation.

Quel est le rôle du courtier ?

Le courtier peut être d’une aide précieuse pour choisir votre assurance emprunteur. Grâce à son expertise et à son réseau de contacts, il est en mesure de vous proposer des offres adaptées à votre profil et à vos besoins.

Il peut également vous accompagner dans vos démarches de résiliation ou de changement d’assureur. Faire appel à un courtier peut donc vous permettre de gagner du temps et de l’argent, tout en vous assurant de bénéficier de la meilleure offre possible.

Alors, comment choisir son assureur dans le cadre d’un crédit immobilier ? La réponse à cette question est finalement assez simple : en prenant compte des critères mentionnés précédemment, en exploitant les avantages offerts par la loi et, pourquoi pas, en faisant appel à un courtier. C’est un jeu d’équilibre entre les coûts, les garanties, les délais de carence et bien sûr, vos besoins spécifiques. Soyez attentif, car un choix judicieux peut vous faire économiser beaucoup d’argent.

Quand et comment déléguer son assurance ?

La délégation d’assurance est une option qui vous permet de souscrire une assurance emprunteur auprès d’un assureur autre que celui proposé par votre banque. C’est une pratique rendue possible grâce à la loi Lagarde et renforcée par les lois Hamon et Bourquin. Cela signifie que vous pouvez choisir l’assurance qui répond le mieux à vos attentes et qui peut être plus compétitive en termes de tarifs et de garanties.

Avant de vous engager dans cette démarche, il est essentiel de vérifier que les garanties proposées par l’assureur choisi sont au moins équivalentes à celles de l’assurance groupe proposée par la banque. Faites également attention au taux d’assurance appliqué et au coût total de l’assurance sur toute la durée du prêt immobilier.

La délégation d’assurance peut se faire à n’importe quel moment du prêt. Vous pouvez la mettre en place dès la souscription de votre assurance prêt, pendant la première année grâce à la loi Hamon ou chaque année à la date anniversaire de votre contrat grâce à la loi Bourquin.

Il est important de noter que votre banque ne peut pas refuser votre délégation d’assurance, tant que les garanties sont équivalentes. Vous devrez tout de même remplir un questionnaire de santé auprès de la nouvelle compagnie d’assurance.

Les garanties à privilégier selon votre profil

L’assurance emprunteur comporte de nombreuses garanties qui peuvent varier en fonction de votre profil et de votre situation. Il est donc essentiel de bien comprendre ce que chaque garantie couvre pour faire un choix éclairé.

La garantie décès est la garantie de base de tout contrat d’assurance emprunteur. Elle garantit le remboursement du capital restant dû en cas de décès de l’emprunteur.

La garantie d’invalidité permanente couvre le remboursement du prêt en cas d’invalidité totale ou partielle de l’emprunteur.

La garantie d’incapacité de travail prend en charge les mensualités du prêt en cas d’arrêt de travail pour raison de santé.

Enfin, la garantie perte d’emploi couvre les échéances du prêt en cas de perte d’emploi de l’emprunteur.

Il est important de préciser que toutes ces garanties sont soumises à des conditions spécifiques et à des plafonds de prise en charge. Par exemple, la garantie perte d’emploi ne s’applique généralement qu’aux salariés en CDI.