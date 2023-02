En 2023, je me mets à mon compte ! Quelles sont les formalités obligatoires ?

Vous en avez assez de travailler pour une personne, devoir respecter des horaires ou un supérieur hiérarchique ? La routine “métro, boulot, dodo” vous pèse ? Une chose est sûre, vous voulez changer de vie et avez décidé de travailler pour être plus heureux. Vous vous mettez à votre compte et devenez votre propre patron.

Seulement se mettre à son compte est un peu compliqué, cela demande beaucoup de formalités administratives.

Formalités administratives

Pour commencer, vous devrez vous occuper des papiers pour vous déclarer. Pour cela, vous devrez faire plusieurs demandes obligatoires :

Choisir un statut et un nom pour l’entreprise

Choisir les dirigeants

Trouver une adresse pour le siège social

Se déclarer à la chambre de commerce de votre secteur géographique

Déposer un capital social de la valeur obligatoire (différent selon les statuts)

Se déclarer à l’URSSAF

Une fois ces démarches effectuées, votre entreprise sera déclarée. Il est primordial d’être en raccord avec la loi dès le début de la création de l’entreprise, sans quoi, vous ne pourrez pas commencer votre activité.

Financièrement parlant

À moins d’ouvrir une microentreprise, il sera nécessaire d’ouvrir un autre compte bancaire et que vous ayez une très bonne gestion de votre comptabilité. Pour cette partie-là, vous pouvez décider de sous-traiter via des cabinets de comptable.

Le compte en banque supplémentaire

Il faudra ouvrir un compte professionnel. Désormais, pour être payé, il vous faudra délivrer des factures à vos clients. Ces factures seront payées sur un compte qui vous appartient, mais qui ne sera pas votre compte personnel.



Car en fonction de votre activité, il se peut que vous ayez besoin d’effectuer des achats pour parfaire votre entreprise. Ces derniers seront faits avec l’argent présent sur ce compte en banque. Via ce compte, vous pourrez vous verser un salaire, ou payer d’autres personnes qui travailleront pour vous.

Une compatibilité sans faille

Entre les différentes rentrées et sorties d’argent, on peut vite s’y perdre. Les dépenses et les gains faits par une entreprise peuvent représenter d’énormes sommes. C’est pourquoi, pour ne pas s’y perdre, il est absolument nécessaire que votre comptabilité soit parfaite.



Lorsque vous payez avec, il est absolument nécessaire que vous gardiez la facture, pour justifier cette dépense.

La comptabilité peut être un vrai calvaire pour certains, c’est pourquoi, sous-traiter via un cabinet de comptabilité peut être une bonne solution.

Souscrire une assurance

Le risque zéro n’existant pas, pensez à souscrire une assurance en cas de problème. Pour une entreprise classique, l’assurance responsabilité civile est obligatoire. Pour une micro entreprise, elle est obligatoire que pour certains domaines d’activité.

Si vous envisagez d’embaucher du personnel, vous devrez également leur proposer une mutuelle santé, conformément à la loi.

L’assurance que vous allez choisir sera différente en fonction de votre activité ? Il est important qu’elle couvre entièrement la totalité des risques si vous faites un métier à risque, comme l’assurance décennale en cas d’activité dans le BTP.

Quel que soit votre domaine d’activité, vous pouvez opter pour l’assureur Hiscox, qui propose tous types d’assurances pour les professionnels. Avec une assurance en ligne, vous pouvez en plus trouver des offres plus personnalisées et correspondant à vos besoins.