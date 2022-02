Ce chien est une star à Bordeaux !

La star bordelaise

Rien n’était fait pour que ce chien devienne une star, mais son parcours et son quotidien ont réussi à séduire les abonnés.

Un chien talentueux

Si Marvel est actuellement présent sur les réseaux, c’est car sa famille voulait un moyen de conserver toutes les photos sans embêter les proches qui ne souhaitent pas voir ça. Les deux amoureux de leur boule de poils régalent désormais une vraie communauté devenue aussi gaga que les maîtres du chien.

[ Future grande exposition – ouverture en juin ]

Aujourd'hui on vous présente "Marvel", petit beagle star à #Bordeaux ! Il a rejoint notre équipe quelque temps pour participer à l'élaboration de notre future grande exposition 😉… à suivre !https://t.co/O27P07K21F#musée pic.twitter.com/ciLml2Bh5b — Cap Sciences (@capsciences) March 26, 2020

Impossible de manquer ce beagle qui arpente parfois une planche de skateboard. De quoi rendre les Bordelais fous. Le chien passe énormément de temps à rouler sur une planche, et se fait filmer toute la journée. Tous les posts Instagram ne montrent pas forcément que Marvel sait rouler sur un skate, le contenu est varié et peut satisfaire des personnes aux goûts différents.

Un quotidien suivi

La vie du chien est quotidiennement repostée sur les réseaux sociaux, offrant des posts humoristiques et positifs. Les beagles ne sont pas faits pour rester enfermés dans un espace aussi petit que celui dans lequel vit Marvel. C’est pour cette raison que ses maîtres ont décidé de le faire passer professionnel sur planche.

Au départ, il n’y avait aucun but derrière. C’était un album photos souvenirs, histoire de garder une trace de notre vie avec notre loulou…

Un moyen insolite de divertir l’animal, même si le résultat est très encourageant. Un moyen simple et efficace de varier les plaisirs, sans effectuer les mêmes promenades quotidiennement.

Le début de la célébrité

La popularité actuelle de Marvel n’est qu’une étape, on voit mal le chien ne pas voir son nombre de followers grimper.

De vraies performances

Le chien a choisi son propre skate, et s’est lancé dans un monde inconnu avec une volonté de fer. Une fois les premiers tours appris, des scènes plus cocasses ont été tournées. On retrouve Marvel dans des costumes ou avec des accessoires qui rendent les vidéos très divertissantes. Les internautes sont tous conquis par l’animal, extrêmement attachant.

Parfois accompagnés de copains, le chien s’essaye à de nouvelles figures, dans un style décalé et amusant. Voilà une star bordelaise bien surprenante, qui risque de vite conquérir l’entièreté du pays s’il continue ainsi.

Un succès aussi fort n’était pas prévu par la famille de Marvel, qui ne pensait qu’à publier pour éviter d’envoyer les vidéos aux membres proches de leur entourage. Nombreux sont les foyers qui postent leur animal de compagnie sur les réseaux, même s’ils ne sont pas tous des adeptes du skateboard…

Le chien et ses maîtres ne se prennent pas pour des stars et restent modestes face à la situation. Rien ne change pour Marvel, qui prend toujours autant de plaisir au quotidien, malgré les 22 000 abonnés qui ne demandent qu’à se divertir.