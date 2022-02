Les prénoms les plus donnés en 2021

Des prénoms qui ont un grand succès

Tous les ans depuis la nuit des temps, des bébés naissent et leurs parents font le choix d’un prénom. Qu’il soit classique, intemporel, original ou encore totalement hors-du-commun, chacun est doté d’un prénom. En 2021, 40 prénoms sont beaucoup revenus dans les maternités françaises. Certains parents se font une joie de chercher la signification des prénoms, pensant qu’il déterminera la personnalité de l’enfant. Que ce soit votre cas ou non, le choix n’est pas à négliger. Voici les prénoms les plus tendances de l’année passée, pour vous donner quelques idées avant l’arrivée du bébé…

Les prénoms féminins les plus donnés

Pour les petites filles, de nombreux prénoms tendance existent. Certains d’entre eux sont dans le classement depuis plusieurs années déjà et semblent toujours autant plaire.

On retrouve en haut du classement Jade, prénom issu de la pierre précieuse verte, Louise qui signifie “glorieuse combattante”, puis Emma, nom d’origine biblique qui veut dire “Dieu avec nous”.

Les prénoms qui les suivent sont Ambre, Léna, Alice, Lina, Rose, Mia, Alba, Inaya, Julia, Romy, Anna, Inès Chloé, Elena, Luna, Léa et Lou. Tous ces prénoms ont des origines diverses : germanique et grecque pour certains, islamique et latine pour d’autres. Les prénoms bibliques ont également la cote auprès des futurs parents.

Les prénoms masculins les plus donnés

Pour les futurs garçons à naître, le choix n’est pas plus évident, mais le champ des possibilités est une fois de plus très large.

En 2021, les trois prénoms les plus donnés étaient Gabriel, expression contractée signifiant “force” et “Dieu” en hébreu, puis Léo, qui signifie lion en latin. La troisième place revient à Raphaël, qui veut dire “Dieu guérit”.

La suite du classement est composée de Jules, Maël, Louis, Adam, Noah, Lucas, Arthur, Gabin, Aaron, Liam, Hugo, Eden, Ethan, Nathan, Sacha, Isaac et Léon. Une fois de plus, tous ces prénoms ont des origines bibliques, mais aussi hébraïque, bretonne et italienne.

Une belle année de naissances

De nombreuses choses sont à prévoir avant l’arrivée d’un nouveau bébé au sein de la famille. Évidemment, après le berceau, les couches et le doudou, il faut faire le choix d’un prénom.

Dans deux régions françaises, les naissances en 2021 ont explosé, comme l’a annoncé l’Insee (Institut national des statistiques et des études économiques). En effet, en Bretagne et dans les Pays-de-la-Loire, le taux de natalité a connu une forte hausse l’année passée, dans des proportions bien plus fortes que dans le reste du pays.

Les conséquences démographiques de la crise sanitaire ont été moins marquées en 2021 qu'en 2020, selon un bilan publié par l'Insee: la mortalité, bien qu'encore anormalement élevée, a baissé et la natalité, malgré un "effet Covid" en début d'année, a légèrement remonté #AFP pic.twitter.com/j11SDaICtC — Agence France-Presse (@afpfr) January 18, 2022

Difficile cependant pour le moment de donner une raison à cela. Peut-être un élan de positivité après une période compliquée ou un ennui dû aux confinements à répétition ? Dur à dire pour l’instant, l’Insee souhaite attendre avant de proposer une explication à ce phénomène.