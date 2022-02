Rennes : Un fléau incessant touche les habitants de la ville

Une situation catastrophique

Rennes est en crise, les vols de vélos sont des crimes commis quotidiennement, les habitants sont exténués de voir leurs biens disparaître à longueur de journée.

Une ville qui subit

Les vélos sont très demandés dans la ville et des habitants peinent à trouver le deux roues qu’ils souhaitent. De plus, ces moyens de transports sont actuellement les plus volés à Rennes. Les voleurs dérobent les vélos et les revendent sur des sites marchands. Le phénomène n’est pas naissant, il s’accroît et commence à devenir un sérieux problème pour la ville.

Mon VTT NAKAMURA blanc et rose a été volé dans la nuit du 18 au 19 Janvier 2022 Boulevard Léon Bourgeois à Rennes (Quartier cimetière de l'est).

Je l'utilisais tous les jours.

S'il vous plaît aidez-moi à le retrouver…#velo #steal #stolen #vol #help #vtt #bike@VeloPerdu 🙏 pic.twitter.com/Gw2im9Hvx2 — ZERATH Cosima (@Cosima_Zerath) January 20, 2022

Même si elle figure troisième au classement des métropoles cyclables, la ville n’a plus le même rapport avec les vélos. En effet, le nombre de vols est beaucoup trop élevé et incite les habitants à être réticents.

Des protections insuffisantes ?

Tous les cyclistes ayant vécu ce genre de situation se tournent vers l’achat d’un cadenas plus résistant. Un investissement qui peut parfois se voir inutile si le voleur en face est expérimenté. L’achat reste cependant nécessaire, force est de constater qu’un cadenas bien noté (qui sera souvent coûteux) résiste bien mieux aux tentatives d’un délinquant.

Je mets toujours deux cadenas quand je le laisse en ville près d’autres vélos. Je me dis que les voleurs devront passer deux fois plus de temps que sur les vélos d’à côté et du coup ben ils vont plutôt voler les autres

Des actes commis à toute heure en tout lieu

On constate des vols en plein jour, vers 11 h, par exemple, comme en témoigne cette citoyenne :

En plein jour donc, à une heure de passage. J’avais attaché mon vélo avec un antivol mais ça n’a pas suffi. J’ai dû en racheter le jour même car je ne me déplace qu’à vélo. J’ai aussi perdu le panier, le siège bébé, la pompe, toutes les petites customisations et décorations

Les vélos attachés solidement sont volés en pleine journée, les délinquants n’ont plus grand-chose à faire des circonstances et prennent peu de temps à y parvenir.

Les parties communes d’immeubles, les garages et les box de la ville sont des cibles qui ne donnent pas froid aux yeux des délinquants. On constate que les voleurs sont prêts à tout pour se saisir des montures, et n’hésitent pas en voyant un endroit qui paraît plus risqué. Les vélos, même bien attachés, sont dérobés proprement dans les garages. Raison de plus pour ne plus oser en acheter un.