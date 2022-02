Un père coupe Internet tous les soirs à ses enfants… et à tout le village

Un brouilleur multibandes responsable de ce dommage

Chaque soir, pour rationner ses enfants adolescents du réseau Internet, un père pensait avoir trouvé une solution miraculeuse : un brouilleur multibandes, pour le réseau téléphonique et le wifi.

Une enquête de l’ANFR

Le 10 février dernier, l’Agence nationale des fréquences annonçait avoir remonté la piste d’un brouillage de signal étrange. La commune de Messanges et une commune adjacente dans les Landes se sont plaintes d’une disparition du réseau Internet dans toutes les bandes de fréquence, mais la nuit uniquement. Cette enquête les a amenés à retrouver la cause de ce mystérieux brouillage. Après les premières investigations, les agents s’aperçoivent que ce brouillage commence toujours avant minuit, finit vers 3 heures du matin. De plus, cela ne se passe jamais le week-end. Des conditions étranges pour un simple dysfonctionnement. L’ANFR a vite compris que la cause du problème était tout autre…

La cause du problème

Dans un article, l’ANFR explique :

L’interprétation des résultats de mesure ne laissait presqu’aucun doute. C’était la signature d’un brouilleur d’ondes, matériel dont la détention comme l’utilisation sont prohibées en France !

Ainsi, la personne responsable du problème a été trouvée, grâce à une traque du signal pour remonter à sa source. Équipés d’un matériel de pointe, les agents de l’ANFR retrouvent le signal quelques heures plus tard seulement. En arrivant chez le coupable identifié, l’habitant de la maison reconnaît s’être servi d’un brouilleur acheté sur Internet, permettant de brouiller les signaux de téléphonie mobile et de wifi en même temps. Lorsqu’il est questionné sur la raison de cet achat, et son utilisation étrange, il répond que c’est pour empêcher ses adolescents d’être sur Internet au lieu de dormir. L’ANFR témoigne : ”Ses enfants étaient en effet devenus accros aux réseaux sociaux et autres applications, en particulier depuis le confinement imposé en raison de l’épidémie de Covid-19. Après avoir consulté des forums sur internet, le père avait jugé qu’un brouilleur était la meilleure solution pour mettre fin à ces excès !”

« Les dents, le brouilleur et au lit ! », c’est la nouvelle enquête de l'@anfr sur un brouillage qui affectait les services de téléphonie et d’internet dans toutes les bandes de fréquences mobiles, mais uniquement la nuit 🌙… https://t.co/Jqpg5YKjBp pic.twitter.com/RLmOV7iMG5 — ANFR (@anfr) February 10, 2022

Un brouilleur bien trop efficace…

Si ce père de famille ne voulait pas faire de mal, il a largement sous-estimé la puissance des brouilleurs. La zone qui a été touchée était très vaste, touchant deux communes entières. Les habitants, privés d’Internet, étaient évidemment agacés. D’autant plus que la situation aurait pu être dangereuse, dans le cas d’un accident ou d’un crime par exemple, où personne n’aurait pu contacter les secours ou les forces de l’ordre.

Après le passage de l’ANFR, plus aucun brouillage n’a été observé. L’homme risque cependant des poursuites judiciaires pour détention et utilisation illicite d’un brouilleur, et est passible de 30 000 euros d’amende et jusqu’à 6 mois de prison ferme. Il a déjà dû régler une taxe de 450 € à l’Agence nationale des fréquences.