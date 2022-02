Pourquoi choisir des croquettes sans céréales pour votre chien ?

Les formules sans céréales s’imposent notamment comme un véritable phénomène dans l’alimentation canine, mais quelles sont leurs avantages pour votre chien ? Nous vous expliquons ici l’importance d’un régime alimentaire sain, ainsi que les bienfaits des croquettes sans céréales.

Alimentation chien : prendre soin de sa santé au quotidien

L’alimentation de votre chien constitue l’un des premiers alliés de sa santé. Si la bonne tenue de son carnet de vaccination et la prise régulière de vermifuges sont importants, son régime alimentaire permet de préserver le bon fonctionnement de son métabolisme durablement. En lui assurant un apport protéique de qualité au quotidien, mais aussi des nutriments essentiels, vous avez en effet l’assurance de le voir grandir dans les meilleures conditions et s’épanouir pleinement à vos côtés. Il est donc essentiel de comparer les différentes formulations de croquettes proposées sur le marché en vous attardant sur quelques notions importantes telles que :

L’origine des protéines animales : carcasses ou muscles.

La teneur en graisse de la formule.

La présence de nutriments complémentaires : vitamines, huile de poisson, etc.

Afin d’offrir une alimentation saine sans céréales pour votre chien, ses croquettes doivent ainsi lui garantir des protéines d’origine musculaire, une formule faible en lipides, ainsi que des compléments essentiels à sa bonne santé.

Un régime alimentaire adapté à chaque chien

Outre la qualité des croquettes de votre chien, vous devez également veiller à lui proposer une ration journalière adaptée à son âge, son poids, mais aussi son activité physique. En effet, la préparation de certains concours pourra ainsi justifier une gamelle plus généreuse pour un entrainement optimal. Les paquets de croquettes sans céréales pour chien vous indiquent généralement un tableau de correspondances pour connaître le grammage idéal en fonction de votre chien. Toutefois, et parce que chaque animal est différent, n’hésitez pas à demander l’avis de votre vétérinaire à l’occasion d’une consultation. Ce dernier pourra alors vous préciser la ration la plus adaptée à votre fidèle compagnon.

Qu’il s’agisse de favoriser sa bonne croissance, de le préparer à un effort physique, ou simplement de préserver sa santé en toute simplicité, vous prenez soin de votre chien au quotidien avec un régime alimentaire qui lui convient parfaitement et répond à tous ses besoins naturels.

Des croquettes sans céréales pour une alimentation saine

Si les céréales ne sont pas nocives pour vos compagnons à quatre pattes, ils sont souvent présents en trop grande quantité. Les fabricants profitent alors de leurs prix bon marché pour élaborer des formules pas chères, mais faibles en protéines. Ces croquettes ne permettent donc pas à votre chien de profiter de tous les nutriments dont il a besoin au quotidien. En choisissant des croquettes sans céréales, vous lui assurez un meilleur apport protéique et une recette plus équilibrée. Les glucides sont ainsi présents en quantité optimale et contribuent à vous garantir une alimentation qui se conserve bien, mais aussi des croquettes avec une belle texture.

Avec des protéines animales de qualité, les croquettes sans céréales pour chien sont également plus appétentes pour votre animal. Ce dernier profite alors d’une gamelle savoureuse à chaque repas, avec une formule qui contribue par ailleurs à une bonne digestion des différents nutriments. Ce type d’alimentation sèche vous permet ainsi d’assurer un équilibre optimal à votre chien, ainsi qu’une bonne vitalité. L’occasion de partager toujours plus d’aventures et d’activités ensemble pour votre plus grand plaisir.

Pro Nutrition : vos croquettes sans céréales pour chien fabriquées en France

Fabriquées en Bretagne, les croquettes sans céréales Pro Nutrition pour chien vous garantissent des formules adaptées et de qualité premium. En effet, la grande majorité des ingrédients provient de la côte ouest de la France et les recettes répondent toutes aux normes strictes françaises en matière d’alimentation animale. Quels que soient les besoins de votre chien, vous profitez ainsi d’un large choix de produits pour lui fournir tous les nutriments nécessaires à sa bonne croissance et sa santé. De plus, la localisation de cette entreprise engagée pour le bien-être animal vous permet de bénéficier d’une livraison rapide partout en France. Un confort optimal qui facilite la gestion de votre stock pour prendre soin de votre fidèle compagnon tout au long de l’année simplement.