Toulouse : Le grand retour du vintage

Une tendance comprise

Le choix des commerçants n’est pas irréfléchi, ils savent que les clients aiment l’ambiance vintage des autres boutiques.

Un retour en force

David Ferrara, propriétaire d’un barber shop, désire offrir une expérience unique aux clients en proposant entre-autre un mobilier vintage. La mode du vintage refait surface, en en particulier dans la ville rose.

Ici, chaque meuble à une histoire, c’est du vrai vintage, on les a chinés un peu partout. Là, on a un meuble de mercerie ; ici, des colonnes d’imprimerie et le parquet vient d’une ferme

Fauteuils en cuir, murs de briques rouges, tout est calculé pour que l’atmosphère évoque une période ancienne. Un geste apprécié des clients, qui privilégient le savoir-faire des professionnels à l’expérience personnelle. Une manière de ne pas paraître négligé et de passer un moment de détente.

Une forte expansion

Désormais, on retrouve à Toulouse de nombreux commerçants qui s’inspire du vintage. En effet, barbiers, coiffeurs et bouchers font appel au style ancien pour pratiquer leur profession. Les professionnels tentent de rajeunir leur métier, en appliquant un décor à l’ancienne.

Quand les gens consomment vintage, ils ont l’impression qu’ils sont plus dans le coup, plus modernes. Or, il s’agit juste d’une mise en scène du quotidien

La prestation ne change en rien, un coiffeur coupera les cheveux de la même façon. Le décor est changé et l’atmosphère également, mais le métier exercé reste le même et le résultat ne changera pas. Une simple mode qui permet aux habitués de redécouvrir l’ambiance d’une autre époque.

Les raisons de cette mode

Comment se fait-il que le vintage soit revenu aussi fort de nos jours ? Le choix des professionnels est simple et clair.

Un passage au vintage expliqué

Le mot vintage n’est pas adaptable à la situation de tous les commerçants de la ville. Un simple retour de modernité sur des pratiques ancienne. Cette mode connaît un fort succès, car certains sont fort attachés aux anciennes méthodes et préfèrent les conserver plutôt que de faire confiance aux nouvelles technologies.

Toulouse : la mode du vintage gagne de plus en plus de commerces https://t.co/n2pCtnx91y — La Dépêche 31 (@ladepeche31) February 13, 2022

Un air de modernité à un décor et des objets aux airs démodés. Une tendance qui n’est pas près de s’arrêter. Les commerces sortent du lot en proposant un lieu plus particulier que ceux des autres enseignes. Une différence qui fait la différence selon de nombreux clients.

Une origine précise

Le vintage s’appliquait d’abord à la mode, le retour des pantalons larges, des habits aux airs anciens. La majorité des tenues actuelles s’inspire du vintage, des friperies favorisent le commerce des vêtements dans le style. Des pièces coûteuses grâce à leur rareté, pour laquelle les clients sont prêts à débourser des sommes astronomiques.

Le vintage n’est pas un mot approprié pour tout. Un vieil objet ne fait pas de lui une pièce vintage. L’ancien n’est pas synonyme, on parle plus souvent de ce mot pour des pièces de collections, atypiques et particulièrement différenciables.