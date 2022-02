Les tensions à la veille du choc entre le PSG et le Real

L’origine du conflit

Les clubs ne sont pas en excellents termes, et le PSG peut se reprocher d’en être à l’origine.

Une insolence mal digérée

Le Real n’a jamais caché son désir de recruter Mbappé, et a même fait de nombreuses propositions de contrats. Cependant, le PSG a toujours refusé, et même parfois sans répondre au club madrilène. Les dirigeants de la capitale Française n’ont pas été très courtois avec Pérez, ce qui aurait agacé le président du Real. Le dirigeant parle d’une marque d’impolitesse.

On peut comprendre que le PSG n’ait pas apprécié les offres des Espagnols pour la star française, même si ce n’était pas une raison pour ignorer les messages et faire mine de rien. Une réelle tension s’est installée entre les deux clubs, qui n’ont plus de relations aussi solides qu’avant.

Un enjeu de taille

L’équipe qui possédera Mbappé l’été prochain aura pris un coup d’avance. Le jeune joueur a tout pour devenir le meilleur dans le monde du football. Si Madrid parvient à se saisir du jeune prodige, le PSG prendrait un sacré coup. Seul l’avenir nous dira où Mbappé atterrira cet été, les rumeurs sur son avenir sont bien trop floues pour qu’une piste sûre puisse être étudiée.

Un détail majeur pour une réussite en Ligue des champions, qui se gagne plus facilement dans le cas où un tel profil offensif est aligné. On pourra assister à un vrai coude à coude entre les deux équipes dans la période d’ouverture du mercato estival.

Un grand rendez-vous

Tout le monde attend avec impatience le match, qui devrait se montrer particulièrement intéressant à suivre.

Un match attendu

Le choc qui opposera le Paris-Saint-Germain au Real Madrid est attendu par tous les fans de football. Alors que Karim Benzema n’est pas encore tout à fait certain d’être apte à jouer, le collectif Madrilène travaille d’arrache-pied pour compenser l’éventuelle absence de sa star. S’il est écarté à cause de sa blessure, le PSG aura un réel avantage de l’emporter sur l’équipe de Carlo Ancelotti.

Ce mardi 15 février, tous les amateurs du ballon rond pourront profiter d’un spectacle qui risque de devenir mémorable. Un match qui ne sera pas sans conséquence pour l’avenir de Kylian Mbappé, qui s’était lui-même confié sur le sujet.

Des discussions envisageables

La veille de ce huitième de finale, les deux présidents des clubs discuteront autour d’un dîner. L’occasion parfaite pour les dirigeants de régler leurs petits compromis. L’avenir de Mbappé ne sera pas évoqué durant ce dîner, même si Pérez risque d’avouer son mécontentement sur le sujet et pour le comportement insolent du club parisien.

On espère que l’entente entre les dirigeants s’améliorera, car le Real compte sur la coopération de Paris pour espérer recruter Mbappé cette saison. De plus, les deux clubs offrent des contrats très alléchants au jeune prodige, qui devra trancher entre deux puissances du football.