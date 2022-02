Tom Holland fait une belle surprise aux Français

À l’affiche d’un nouveau film

On ne l’arrête plus ! Après le succès de Spider-Man No Way Home sorti en décembre 2021 dans les salles de cinéma françaises, Tom Holland est de retour pour un nouveau film intitulé Uncharted.

Une belle surprise pour les fans de l’acteur

L’avant-première de ce nouveau long-métrage a permis aux Français d’assister à une apparition très surprenante de Tom Holland au Grand Rex, à Paris. Personne ne s’y attendait, son arrivée a surpris toute la salle. Tous étaient ravis de voir que l’homme au costume d’araignée avait rejoint la salle pour assister aux premières minutes du film.

Évidemment, la nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux pendant la séance. Ainsi, de nombreux fans l’attendaient à la sortie et l’acteur n’a pas hésité à venir saluer ses fans.

February 11 : #TomHolland at the Uncharted Premiere in Paris, France. 📸🇫🇷 pic.twitter.com/CHS3IMzbwT — manon (@hollandlatest) February 11, 2022

Un discours signé Mcfly et Carlito

Avant le début du film, le jeune britannique a fait une courte prise de parole. Relayé sur Twitter, le petit discours a beaucoup amusé les fans français. Effectivement, Holland a déclaré, alors qu’il lisait une feuille de papier :

J’ai perdu un pari contre McFly et Carlito. Donc écoutez… McFly et Carlito sont les personnes les plus extraordinaires que j’ai rencontrées dans ma vie. J’ai passé un moment merveilleux à leurs côtés et je doute de revivre une telle expérience un jour. C’était un moment magique. Longue vie à eux deux.

Il est alors fort probable que les deux youtubeurs français aient reçu Tom Holland pour une vidéo, comme c’est souvent le cas avec d’autres célébrités. Ils ont déjà reçu dans leur studio ou ailleurs Edouard Baer, DJ Snake, Jean-Paul Rouve, Kaaris mais aussi le président de la République Emmanuel Macron.

Uncharted, un film inspiré d’un jeu vidéo

Uncharted est un long-métrage d’aventure inspiré du jeu vidéo éponyme. Dans celui-ci, l’intrépide Nathan Drake (Tom Holland) se lance dans sa première chasse aux trésors, aux côtés de son partenaire Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). Les deux aventuriers sont à la recherche d’un trésor inestimable, mais Drake s’aperçoit au fur et à mesure de la quête que le butin désiré a un lien avec la disparition de son frère aîné quelques années auparavant…

Cependant, est-ce que le film peut espérer avoir un aussi grand succès que Spider-Man ? La présence de Tom Holland dans le film aidera sans aucun doute à amener du public dans les salles, l’acteur étant au top de sa notoriété. No Way Home, sorti fin 2021 en France, a marqué l’un des plus grands succès du cinéma américain. La recette de cette réussite s’explique par une impressionnante promotion de la part des studios Marvel et de ses producteurs, mais également par le couple Zendaya-Tom Holland, à l’écran dans la vie, qui était sur toutes les lèvres pendant plusieurs mois.

Uncharted sortira au cinéma ce mercredi 16 février en France.