La révélation d’Hakimi sur l’avenir de Mbappé !

Des révélations claires ?

Le latéral parisien s’est exprimé sur le dossier, et tout porte à croire que Mbappé va bel et bien partir.

Un départ à envisager

Le latéral droit n’a pas démenti, le prodige parisien risque effectivement de partir en Espagne. Même si rien n’est encore fait, le Real compte sur l’arrivée de l’attaquant pour renforcer ses rangs. Un tel profil est convoité par les plus grandes équipes. Achraf Hakimi s’est confié sur le sujet et laisse entendre que Mbappé est susceptible de partir :

Laissons les choses se faire. Je lui souhaite le meilleur dans sa vie et sa carrière, et il décidera tout seul. Nous allons profiter de lui, il nous reste encore quelques mois à passer ensemble. Ensuite, on verra…

Une incertitude encore bien présente ?

On sait que les deux joueurs s’apprécient, ils passent beaucoup de temps ensemble. Hakimi voit son ami sur le départ, mais rien n’est encore joué. En effet, le PSG ne compte pas laisser partir son attaquant si facilement. Les arrivées de Pogba et Zidane pourraient changer la donne. Mbappé affectionne ces talents et resterait potentiellement deux ans de plus pour collaborer avec eux.

Rien de sûr pour le joueur, même dans le cas où son envie de partir chez les Merengues est forte. Pérez n’a toujours pas de réponse de la direction parisienne et l’issue du match donnera une idée plus précise de ce que Mbappé voudra faire cet été.

Une amertume pour Hakimi

Achraf Hakimi éprouve quelques regrets, et se montre légèrement fâché face au Real. Le jeune Marocain désire prouver que Madrid a fait une erreur grossière en le laissant partir.

Une rancœur envers le Real

Même si le latéral brille aujourd’hui au PSG, ça n’a pas constamment été le cas. Le jeune Marocain a été formé au Real et n’a pas brillé, car il ne servait que de doublure à Carvajal par exemple. Une réussite à Dortmund suivie d’un début explosif à Paris, voilà comment Hakimi a répondu à son ancien club. Le latéral compte bien montrer une fois de plus que son talent n’est pas surestimé.

Pas le droit à l’erreur d’après le défenseur, qui en veut toujours au Real de ne pas lui avoir donné plus de temps de jeu. Il a préféré partir à l’étranger pour montrer son talent complet. De nombreux clubs suivent de près son parcours et désirent l’intégrer à leur effectif.

Un duo de choc

Il est appréciable de voir Mbappé sur le même côté qu’Hakimi, même si le numéro 7 prend davantage le poste de buteur en ce moment. Les deux joueurs sont très complices et le départ de Mbappé attristerait certainement le latéral. Patience est de mise pour des informations plus concrètes, qui devraient arriver peu de temps avant l’été.