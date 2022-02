Lidl se lance dans les vélos électriques à prix CANON !

Voilà tout ce qu’il y a à savoir sur la dernière innovation de Lidl.

Un vélo Lidl allemand

Lidl a toujours plus d’un tour dans son sac. Et cette fois-ci, le magasin spécialiste des bonnes affaires frappe un grand coup, en sortant un vélo électrique à un prix qui évidemment, défie toute concurrence.

Le magasin se met maintenant au vélo électrique en vendant le Zündapp Z801, un modèle très accessible qui commence à être vendu dans certains pays d’Europe. Pour lancer ce nouveau produit, Lidl s’est associé à un fabricant allemand pour la création de ce nouveau vélo.

Encore une fois proposé à un prix bas, le roi allemand des produits high-tech lancent aujourd’hui une innovation dans la mobilité électrique à un tarif très intéressant, car vendu moins de 1 000 euros.

Un excellent rapport qualité-prix

Le Zündapp Z801 est bien équipé par rapport à son prix. Le partenariat entre les Allemands n’a pas été vain, bien au contraire. Si son poids le classe parmi les plus lourds du marché (22,7 kilogrammes), il a tout de même un bon équipement.

Des caractéristiques de compétition

Il s’appuie sur une batterie lithium-ion de 480 Wh. Cela permet d’offrir entre 30 et 150 km d’autonomie en fonction de l’utilisation qui en est faite. Elle dépend des conditions et du type de parcours, mais également de la vitesse. Sa charge complète prend 5 heures sur une prise domestique classique. Comme la législation le demande, le moteur a une puissance de 250 W et peut atteindre les 25 km/h. Il peut supporter une charge de 120 kg. Ses pneus mesurent 27,5 pouces. Le dérailleur est plutôt prometteur car il s’agit d’un Shimano Tourney à 21 vitesses. Les freins à disque hydrauliques sont des Tektro. De plus, le vélo est doté d’un écran LCD, qui affiche des informations comme la distance parcourue, le niveau de charge ou la vitesse, et permet de régler le niveau d’assistance.

Un prix défiant toute concurrence ?

Un vélo électrique est habituellement vendu aux alentours de 2 000 euros. Lidl casse une fois de plus les codes en vendant cette nouvelle invention, le Zündapp Z801 à seulement 899 euros. Un prix impressionnant pour un produit qui pour l’instant est réservé à certains pays européens comme l’Allemagne et l’Espagne. Pour le moment, la France n’est pas concernée par cette offre. Cependant, on peut espérer avoir la même chance que nos voisins sous peu… Ce tarif faciliterait sûrement à beaucoup de passer à un moyen de locomotion plus écologique.

Des innovations en tout genre

Lidl n’en est évidemment pas à son coup d’essai quant aux innovations à petits prix. Récemment, elle sortait des tasses à double paroi permettant de garder les breuvages au chaud sans se brûler, mais également des écouteurs Bluetooth à des prix imbattables. Ce fut également le cas du très renommé Monsieur Cuisine, robot cuisiner inspiré par les Thermomix vendus à un prix bien plus élevé.