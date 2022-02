Comment éviter les arnaques au distributeur de billets ? Tous nos conseils !

Nous vivons dans un monde où la cupidité règne. Les distributeurs de billets sont dans le viseur des escrocs et malheureusement, ces derniers choisissent bien leurs victimes (souvent les plus vulnérables).



Paris : les arnaques au distributeur automatique de billets ont chuté de 38 % en un an… mais se réinventent

La stratégie des escrocs

Les arnaqueurs calculent bien leur coup : ils agissent évidemment lorsque les banques sont fermées. Il y alors moins de surveillance, mais surtout, la victime ne pourra pas agir tout de suite si elle s’aperçoit de l’arnaque. Comment procèdent-ils ? Habituellement, le malfrat se place à proximité de la cible afin de l’observer taper son code secret. Une fois celui-ci mémorisé, la victime se fait arracher sa carte des mains. Lorsque vous êtes en train de retirer de l’espèce, faites bien attention aux personnes qui vous entourent. Soyez discrets pendant que vous tapez votre code secret.

Si c’est possible, optez plutôt pour le retrait d’espèce à l’intérieur de la banque plutôt qu’en extérieur. Les malfrats seront alors plus visibles et auront moins de chance de se dissimuler ! Tenez bien votre carte entre les mains et ne laissez pas votre cryptogramme visible. Même si le délinquant ne mémorise pas votre code, il peut tout de même l’utiliser si vous avez activé le sans contact. En effet, depuis la pandémie mondiale, le sans contact est largement préconisé.

Encore une fois, faites bien attention lorsque vous tapez votre code secret, car le malfrat a sûrement placé une micro caméra sur la partie supérieure du distributeur.

Une technique de plus en plus utilisée par les escrocs qui consiste à tromper les automates : le skimming. Ce terme signifie “écrémer”, il provient de l’anglais “to skim”. Un skimmer est utilisé par un malfrat qui souhaite percer tous les mystères cachés au niveau de l’introduction de la carte bancaire. La piste magnétique va être brouillée, car lorsque la cible va passer sa carte dans le skimmer, celle-ci va être lue et enregistrée. Les escrocs peuvent notamment récupérer votre code secret avec cette technique.

Les faussaires peuvent aussi adapter un skimmer sur le clavier en le superposant au vrai, ce qui va permettre d’enregistrer votre code secret. Le skimmer est posé en quelques secondes et peut copier une centaine de cartes en une journée. Faites bien attention si vous remarquez une anomalie au niveau du distributeur.

Attention au collet marseillais

Faites bien attention à cette escroquerie utilisée par les personnes malveillantes. Celles-ci vont vous faire croire que la machine est défectueuse. En cela, elles vont se placer à côté de vous, en guise de “faux témoins”, pour vous faire penser qu’elles vous viennent en aide. Évidemment, c’est simplement une technique pour observer votre code secret. Cette technique frauduleuse vous fait penser qu’il faut taper à nouveau son code pour que la machine fonctionne correctement. Alors, avant de retirer de l’espèce, testez bien la fente du distributeur pour voir s’il ne présente aucun dysfonctionnement. La menace est partout. Ainsi, peu importe l’endroit où vous vous situez, soyez bien vigilants.