Placer son argent : tout savoir en fonction de votre âge

Découvrez dans cet article les différents types de comptes épargnes bancaires. On vous explique tout, notamment quel compte est le mieux adapté en fonction de votre âge.

Les différents comptes épargnes

Peu importe les comptes épargnes, les intérêts sont versés au début de l’année. Vous avez, par exemple, le Livret A, qui s’adresse à toute personne mineure ou majeure. Son taux, fixé par le gouvernement, est susceptible de changer à l’avenir. Son plafond s’élève à précisément 22 950 euros. Vous ne pouvez donc plus placer de l’argent dans votre compte si ce plafond est atteint. Cependant, grâce aux intérêts, le montant du livret peut augmenter. Le plafond peut alors être dépassé.

Le LDDS (livret développement durable et solidaire) a pour but d’apporter une dimension écologique à votre épargne bancaire. Il est destiné à toutes les personnes qui résident fiscalement en France. Donc, si vous êtes mineur, vous ne devez plus être rattaché au foyer fiscal de vos parents. Le taux de celui-ci s’élève à 1 % depuis février 2020. Son plafond est plus bas que le Livret A. Il s’élève à 12 000 euros.

Le livret jeune, quant à lui, s’adresse aux jeunes âgés de 12 à 25 ans résidant en France. Le taux, fixé par la banque, s’élève à 0,75 % maximum. Son plafond est relativement bas, il s’élève à 1 600 euros. Il est toutefois intéressant pour son taux.

Enfin, il y a le LEP (Livret épargne populaire) qui est destiné, sous conditions de revenus, à toutes les personnes qui résident fiscalement en France. Au maximum, par foyer fiscal, vous pouvez posséder deux LEP. Son taux est de 1 %, il est meilleur que les précédents. Son plafond, quant à lui, est à 7 700 euros. En termes d’investissement, ce livret est le meilleur grâce à son taux. Par exemple, sur un investissement de 1 000 euros pendant vingt ans, ce livret vous rapportera davantage d’argent que les autres.

#LeSaviezVous Depuis le 1er février, le taux du livret d’épargne populaire est passé de 1 à 2,2%. Cette #épargne accordée sous conditions de ressources offre plusieurs avantages :

✅ 100% disponible

✅ intérêts exonérés d’impôt Renseignez-vous auprès de votre banque ! pic.twitter.com/vBmJF0WHyp — FBF (@FBFFrance) February 1, 2022

Le but de tous ces livrets, c’est qu’ils sont liquides, les fonds sont disponibles rapidement. Cela est important si vous avez besoin d’argent de manière urgente à cause d’un imprévu ou d’un projet imminent. Vous pouvez vous lancer dès que vous le souhaitez, il n’est pas nécessaire d’avoir des revenus importants pour commencer à économiser.

Des précautions à prendre

Certaines enveloppes vous permettent de placer votre argent avant de vous lancer. Par exemple, le Plan d’Épargne en Actions (PEA) est adapté pour le long terme. Il offre des bénéfices après quelques années.



Vous avez ensuite l’assurance-vie qui est également avantageuse sur le plan fiscal après quelques années. Comparable à celle-ci, vous avez le CTO (compte-titres ordinaire). Celui-ci ne comporte pas d’avantage fiscal, mais il présente moins de frais qu’une assurance-vie.

Vous avez également le plan d’épargne retraite (PER) qui vous permet de placer de l’argent jusqu’à votre retraite et permet de défiscaliser. Si vous payez beaucoup d’impôts, cela peut être une option intéressante. Si vous êtes salarié, vous pouvez avoir accès au plan d’épargne d’entreprise. Cette option peut être pertinente dans l’éventualité où vous en bénéficiez, notamment dans le cas où votre entreprise ajoute de l’argent en même temps que vous.