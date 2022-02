Rennes : Des gâteaux spéciaux pour le mois de février

Une Saint-Valentin gourmande

Les Rennais sont gâtés cette année, la boutique Big Cookies propose des produits en forme de cœur. Un concept aux apparences simples, mais très apprécié des habitants de la ville.

Des gâteaux uniques

C’est pour fêter la Saint-Valentin que le magasin Big Cookies vous propose un produit spécial. Des cookies en formes de cœurs sont disponibles en boutique, les commandes sont également possibles. L’enseigne, située 40 boulevard de la liberté ,est ouverte et présente une offre unique dans la ville.

Ce sont de très belles pièces, un cookie est fait pour 6 à 8 personnes, selon l’appétit de chacun. La taille est comparable à un gâteau, de quoi donner faim aux plus gourmands. De nombreuses saveurs sont disponibles, pour convaincre les clients de tout tester et faire varier les plaisirs gustatifs. Une jolie initiative de la part de la boutique rennaise.

Une opération prolongée

La vente de ces produits ne devait que se faire sur la période de la Saint-Valentin. Les commerçants ont finalement décidé de prolonger l’opération jusqu’à la fin du mois de février, pour allonger l’expérience des clients. Une décision approuvée par les habitants, qui se sont fait à l’idée d’acheter davantage de ces délicieux cookies.

Mon père qui est boulanger-pâtissier vendait déjà ces cookies il y a plus de 10 ans. Il m’a donné sa recette et je l’ai agrémentée à ma manière en ouvrant mon commerce en 2020

Fernand reprend donc le savoir-faire de son père et y rajoute une touche personnelle pour ajouter de la nouveauté et de la fraîcheur. Rien de mieux qu’une recette de famille pour faire succès dans une ville.

De nouvelles idées

La boutique ne compte pas en rester là, de plus en plus de partenariats et d’idées émergent de l’enseigne. Une nouvelle encourageante pour la suite de l’établissement du centre de la ville.

Une volonté grandissante

L’opération a donné envie aux vendeurs de Big Cookies d’en faire plus. En effet, les cookies en forme de cœur ne sont qu’une étape pour l’établissement. Fernand et son équipe sont bien déterminés à trouver de nouveaux concepts qu’ils proposeront sur des périodes données. Un concept qui devrait plaire aux habitants de la ville.

De nouveaux concepts

Big Cookies sont partis beaucoup plus loin dans sa recherche en obtenant un partenariat avec la boutique de CBD rennaise Vaporiz’Me. Les cookies au CBD ne sont pas accessibles en magasin, mais sont commandables. L’alliance entre les boutiques voisines ne suscitera peut-être pas un accueil aussi chaleureux que l’opération Saint-Valentin.

Un partenariat entre Fitness Park et Big Cookies est également fait, de quoi créer des gâteaux protéinés pour satisfaire les fans de sport. Une belle initiative pour une boutique aux grandes ambitions. Les sportifs seront ravis de déguster des produits sains.