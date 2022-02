Bordeaux : Un projet ambitieux pour les voitures électriques

L’usine est obligée de faire face à un problème qui tombera d’ici à quelques années, les voitures électriques seront bientôt les seules à pouvoir rouler.

Pour l’instant, les seuls fournisseurs de batteries proviennent d’Asie. Un changement est obligé d’être fait, car d’ici à 2035 les voitures vendues devront absolument être électriques. L’Europe se doit de faire face à la situation en commençant les recherches pour créer une batterie performante et solide. De nombreux défauts présents sur les batteries actuelles sont à corriger.

Notre objectif ici est de concevoir et développer les batteries de demain pour que les constructeurs puissent s’approvisionner autrement qu’à l’autre bout du monde, en Asie

En 2050, tous les véhicules seront électriques, plus aucun diesel ou essence ne circulera. Le centre se prépare donc et doit faire vite, le temps est compté.

Le site, près de Bordeaux, rallie de multiples grandes firmes prêtes à s’investir au maximum dans le projet. L’État français, l’État allemand et l’Union européenne soutiennent bien évidemment cette recherche et apportent la somme de sept milliards d’euros pour que les études avancent. Un montant important, mais pas illogique, au vu des observations à mener.

#Bordeaux – Pour diminuer la dépendance aux terres rares venues de Chine et utilisées dans les moteurs électriques, quatre entreprises de Nouvelle-Aquitaine et d'Auvergne Rhône-Alpes s'associent. Via @LaTribuneBdx#Lyon #ClermontFerrand #nouvelleaquitaine https://t.co/9R7Nvlx0Wy

