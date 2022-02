Montpellier : Des œuvres éphémères deviennent intemporelles

Un musée “géant”

Le MAUM sera un musée dans toute la ville, pour qu’elle-même devienne un musée permanent grâce à la numérisation des œuvres.

De grandes ambitions

Le but du MAUM est de permettre un renouveau, une émulation créative pour que les artistes du territoire s’épanouissent. Ce projet souhaite également rendre le street-art permanent, alors qu’il a habituellement pour vocation de ne pas durer dans le temps. Cela sera possible grâce à la numérisation des graffitis. Selon le cofondateur du projet, Pablo Néry, le but est la constitution, la conservation et la diffusion d’un patrimoine riche dans le domaine de l’art.

Les œuvres seront accessibles à partir de cartes et mots clés, mais aussi par dates. Des fiches artistes seront par ailleurs disponibles. Il sera possible de contempler les créations artistiques sur smartphone, tablettes et ordinateurs.

Un patrimoine unique

Pablo Néry explique ensuite : “L’idée est que MAUM soit réellement le témoin de notre temps, donc les œuvres exposées seront celles que l’on retrouve sur le territoire, dans l’espace public. Nous avons conçu MAUM à partir de l’idée que la rue et les murs particulièrement portent l’expression de notre société actuelle.”

Pour lui, ce futur héritage laissé permettra aux archéologues de demain d’apprendre beaucoup sur nos revendications sociétales et politiques, des sujets clés pour les Hommes que nous sommes aujourd’hui.

À travers les collections de MAUM, nous souhaitons conserver et donner une réelle pérennité à ce patrimoine unique, celui de notre territoire, de notre temps.

Une équipe déjà connue dans la ville

L’équipe du MAUM n’est pas une inconnue de la scène artistique de Montpellier, puisqu’elle est déjà celle qui gère le muRum. Ce dernier réunit de très nombreuses disciplines (beaux-arts, street art, typographie, bande dessinée, photographie et vidéo, 3D, scénographie, architecture, musique, gastronomie…). Le lieu permet à la fois la production, l’édition, les expositions, mais permet aussi des moments d’échanges.

La conservation des œuvres

Comme l’explique donc Pablo Néry, le but du MAUM est la constitution du patrimoine, puis assurer sa conservation et enfin le diffuser.

Le street-art a habituellement un caractère éphémère. En partant de cette constatation, le MAUM décidé de faire de la ville montpelliéraine un musée grandeur nature, et ainsi ne jamais oublier les sublimes œuvres offertes par les artistes de la ville et du territoire. De plus, la structure souhaite recueillir des informations sur les auteurs de ces œuvres et créer un lien entre eux, et le public.

Numériser les œuvres

Pour ce faire, et afin de pouvoir diffuser les pièces d’art et les artistes, les œuvres doivent être numérisées, dans un premier temps en 360° par l’équipe du MAUM, sur des espaces entiers, les spots de street-art. Ensuite, une numérisation individuelle sera réalisée sur toutes les œuvres du territoire. Pour cela, l’équipe du MAUM fait appel à l’aide de contributeurs.

Devenir contributeur

Pour permettre une collecte rapide des informations, le MAUM propose aux habitants des environs de devenir eux-mêmes contributeurs. Cela assurera à la base de données d’être remplie bien plus vite. Les amateurs, et pourquoi par les artistes eux-mêmes, pourront apporter leurs connaissances au public et aux autres utilisateurs du MAUM. Il suffit pour cela de s’inscrire sur le site Internet du musée, vous pourrez immédiatement ajouter de nouvelles œuvres.