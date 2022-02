The Sandman :Date de sortie, histoire, distribution et bande-annonce

Maintenant, cela fait plus de 30 ans que le public attend de voir une adaptation en série de cette bande dessinée et ça arrive enfin.

L’intrigue et le casting incroyable sont prêts à laisser un impact sans tache sur vos esprits. Peu d’informations ont été mises à jour sur cette série à ce jour, mais une chose est sûre, elle va sortir sur la plate-forme de streaming populaire, Netflix. Ainsi, les abonnés Netflix ont de la chance car il y a quelque chose de nouveau en route.

De nombreuses sources populaires ont tenté de recueillir des informations sur la date de sortie exacte, mais elles ont échoué. Le spectacle sera présenté en première cette année 2022, mais la date n’est qu’une autre surprise. Certains fans espéraient qu’il sortirait en février 2022, mais cela ne se produit pas.

The Sandman sortira dans la seconde moitié de 2022 et Netflix se prépare déjà à faire une sortie aussi massive. Il est possible qu’il sorte à l’automne, mais la confirmation finale reste à venir.

L’histoire du marchand de sable

Pour commencer, la première saison de The Sandman comptera probablement 11 épisodes.

Comme cela va être basé sur les deux premières collections de la bande dessinée, vous pouvez voir des interprétations des Préludes & Nocturnes et aussi de La Maison de poupée.

Alors, de quoi va parler l’histoire ?

Si l’on fait un récapitulatif, le premier montage datera de 1916 et se déroulera dans un rituel occulte. Au lieu de Death, le magicien Roderick Burgess piégera Dream par erreur.

Pendant près de 100 ans, Dream a été emprisonné et finalement, il s’est échappé dans le monde moderne. Son but ultime est de se venger de ces individus qui l’ont gardé piégé pendant des années afin de reconstruire son royaume de rêves.

Le scénario est très fort et les fans qui ont lu les bandes dessinées savent à quel point il laisse un impact profond sur l’esprit des lecteurs. Pour satisfaire le désir du public, en juin 2019, Netflix a annoncé la réalisation de la série télévisée The Sandman. Maintenant, nous avons ce dont vous avez rêvé pendant tout ce temps.

Le casting de the Sandman

Vous avez peut-être déjà reconnu les visages populaires. Il n’y aura pas non plus d’erreurs dans l’écriture du scénario puisque Allan Heinberg de Wonder Woman prendra le chargeur. D’autre part, Gaiman est le producteur de cette émission. Il sera réalisé par les très célèbres Jamie Childs (quatre épisodes), Andres Baiz (trois épisodes) et Louise Hooper (deux épisodes).

Un casting joue un rôle essentiel dans la détermination du déroulement de la série. Ainsi, la liste de distribution parfaite impressionnera sûrement le public.

Le casting de Sandman se compose de Tom Sturridge jouant le personnage emprisonné Morpheus / Dream, Vivienne Acheampong jouant Lucienne, Kirby Howell-Baptiste étant Death, Gwendoline Christie vu comme Lucifer, Sanjeev Bhaskar dépeignant Cain, Boyd Holbrook dépeignant The Corinthian, Mason Alexander Park montré comme Desire, Charles Dance jouant Roderick Burgess, Donna Preston sera Despair, Asim Chaudhry comme Abel, Razane Jammal jouant Lyta Hall, David Thewlis sera John Dee / Doctor Destiny, Patton Oswalt interprétera Matthew the Raven, Jenna Coleman sera Johanna Constantine, Kyo Ra pour Rose Walker, Joely Richardson pour Ethel Cripps, Sandra James-Young pour Unity Kinkaid, Niamh Walsh pour Ethel Cripps (plus jeune) et enfin Stephen Fry pour Gilbert.

Chaque personnage semble s’intégrer parfaitement dans son rôle.

La bande-annonce du marchand de sable

La bande-annonce de la série montre comment Dream a pris vie, en fait, le début de la saga palpitante. Il s’agit d’une bande-annonce de 1,13 minute où le magicien Roderick Burgess et d’autres magiciens ont tenté d’invoquer la mort et de l’emprisonner mais ont fini par faire appel à Dream. On l’a entendu dire » Lequel ai-je ? » et le visage de Dream a été découvert. La bande-annonce envoie sûrement des frissons et était captivante.

Beaucoup de spéculations sont déjà là mais nous n’attendons que les nouvelles confirmées. Une fois la liste complète des épisodes et la date de sortie publiées, vous recevrez la mise à jour. Que pensez-vous de la sortie prochaine des célèbres bandes dessinées?