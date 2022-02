Toulouse : Il géolocalise son téléphone volé et hallucine en voyant où il se trouve

Une histoire à peine croyable

Il est difficile de croire qu’un téléphone puisse être retrouvé si rapidement. C’est pourtant bien le cas, ce sexagénaire a eu de la chance en utilisant les services de géolocalisation de son téléphone.

Un coup préparé

Le citoyen de 65 ans s’est laissé distraire par un homme de 31 ans, qui lui a subtilisé son téléphone si discrètement qu’il ne s’est rendu compte de rien. Après quelques pas de danses, de brèves animations et des poignées de mains farfelues, l’occitan au grand sourire avait saisi le téléphone de sa proie.

Ces tours sont très fréquents, une personne distrait sa victime en attendant patiemment le bon moment pour lui prendre un objet de valeur. C’est en majorité dans les grandes villes que ce genre d’évènements se produisent. La plupart des personnes ne sont pas dupes, mais beaucoup se font avoir, car la maîtrise des délinquants peut s’avérer particulièrement développée.

Une géolocalisation étonnante

Ce n’est qu’après plusieurs heures que le soixantenaire s’est rendu compte que son téléphone avait disparu. Son premier réflexe fut de regarder la position de l’appareil grâce à un système de géolocalisation. Le but était de savoir où avait été emmené le portable. Une fois la localisation lancée, l’homme s’est vite rendu compte que l’adresse indiquée était celle du commissariat de Toulouse. Une nouvelle tout aussi surprenante que rassurante.

Le sexagénaire s’est empressé de contacter les forces de l’ordre pour avoir confirmation qu’ils avaient en leur possession le téléphone. La police a confirmé, en indiquant qu’un délinquant avait été arrêté.

De lourdes conséquences

Il est clair que le voleur ne partira pas du commissariat sans peine, il attend actuellement de pouvoir être jugé. Pour le moment en garde à vue, le trentenaire est hors d’état de nuire.

Des vols multiples

L’appareil du sexagénaire n’était pas le seul en la possession du délinquant. En effet, ce dernier avait également le portable d’une femme ayant la vingtaine. Les téléphones sont désormais retournés au domicile des propriétaires et le coupable est en garde à vue en attendant de savoir quelle sentence il encourra.

C’est en pleine nuit que le coupable a été interpellé, pris sur le fait en train de tenter de revendre le téléphone à deux jeunes filles. Près de Saint-Georges, le lieu où le délinquant a été interpellé, se trouvent de plus en plus de personnes aux intentions malsaines. Un problème qui devient plus fréquent.

Une croissance inquiétante

Le nombre de vols ne cesse d’augmenter chaque année, même dans les endroits les plus paisibles de France. Les chiffres inquiètent le gouvernement, qui ne sait pas bien gérer la situation. Pensez à bien être prudent lorsque vous sortez, vous n’êtes jamais à l’abri de devoir faire face à une situation similaire.