Den-noh Coil, l’anime enfin arrivé sur Netflix

L’histoire se déroule en l’an 2045, dans la ville fictive de Daikoku , où il y a un développement avancé entre les mondes réel et virtuel ; De plus, comme vous vous en doutez, les virus informatiques ou les lunettes de réalité augmentée ne manquent pas.

Deux sœurs arrivent dans cette ville avec leur chien, un animal de compagnie cybernétique, et en attendant leur mère, elles rencontrent leur grand-mère, une vieille femme pleine de surprises.

Pour les filles, tout est différent de ce qu’elles connaissaient jusqu’à présent et le premier désagrément auquel elles doivent faire face est la disparition de leur animal de compagnie adoré, qu’elles entendent, mais ne voient pas.

La relation entre eux et les autres enfants qu’ils rencontrent ainsi que le développement des personnages alors qu’ils luttent pour survivre rendent l’histoire plus qu’intéressante.

La série est très divertissante tout au long de ses 26 chapitres ; comme cela arrive parfois, au début il faut avoir un peu de patience et attendre que l’action commence. Ça vaut la peine.

Parmi les acteurs que l’on retrouve au casting de cette série figurent : Akiko Yajima , Fumiko Orikasa , Reiko Suzuki et Houko Kuwashima .

Den-noh Coil, une œuvre qui a représenté de nombreuses années de travail pour son créateur

Den-noh Coil est réalisé par Mitsuo Iso , qui était animateur aux studios Ghibli : « Porco Rosso » (1992) ; en plus d’avoir participé aux projets suivants : « Kill Bill : Vol. 1 » (2003), « Ghost in the Shell » (1995), « RahXephon » (2002) et « Perfect Blue » (1997), entre autres .

Den-noh Coil , dont la première a eu lieu le 12 mai 2007 sur le réseau de télévision NHK Educational , fait actuellement partie du catalogue Netflix dans le monde entier . Nous pouvons le voir dans la langue originale ou en vostfr