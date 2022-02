Une arnaque à 4 milliards d’euros bientôt en documentaire Netflix

Un vol de grande ampleur

Le couple a donc été arrêté le mardi 8 février 2022 aux États-Unis. Par la même occasion, le pays a annoncé la saisie de 3,6 milliards de dollars en Bitcoin, une cryptomonnaie, qui avaient été volés en 2016. Netflix n’a pas tardé à dévoiler qu’un documentaire sur ce vol historique allait sortir.

120 000 Bitcoin volés

Un couple qui blanchit des quantités affolantes de Bitcoin volées était une occasion parfaite pour la plateforme reine des documentaires d’en créer un nouveau. Le couple inculpé a volé en 2016 par le biais d’un piratage de la plateforme Bitfinex 120 000 Bitcoin, introuvables jusqu’à aujourd’hui. Lors du vol, les Bitcoin valaient 70 millions d’euros, aujourd’hui, ils en valent 4 milliards. Pour blanchir cet argent, le duo a tenté de faire de multiples transactions en achetant de l’or et des NFT, sous des fausses identités. Mais, les investigateurs ont suivi le moindre mouvement de cet argent, permettant d’inculper le couple la semaine dernière.

Bonnie & Clyde du Bitcoin

Cet argent a été volé par un couple de New-Yorkais, qui n’est tout de même pas banal. La femme, Heather Morgan, 31 ans, est en même temps rappeuse satirique sous le nom de Razzlekhan et collaboratrice du magazine Forbes. Elle se surnomme également le “Crocodile de Wall Street”. Son compagnon, “Dutch”, de son vrai nom Ilya Lichtenstein, 34 ans, est quant à lui un Russo-Américain qui se présente comme un entrepreneur dans la tech, un codeur et un investisseur. Le couple n’en est pas à sa première “excentricité”. Dutch racontait plus tôt avoir loué des écrans de publicité géants dans Times Square à New York pour demander Razzlekhan en mariage.

Un nouveau docu-série pour Netflix

Chris Smith sera chargé de la réalisation du documentaire. Ce ne sera pas sa première fois, ayant déjà travaillé sur des documentaires de la plateforme tels que FYRE : le meilleur festival qui n’a jamais eu lieu ou encore La Disparition de Maddie McCann.

Netflix n’en est évidemment pas à son coup d’essai dans la matière, elle aime produire et proposer à ses utilisateurs de nombreux films et séries documentaires sur de nombreux sujets comme les meurtres et les arnaques. Une affaire pareille était évidemment dans son viseur…

Un utilisateur de Twitter expliquait que Netflix allait créer une série sur le piratage de Bitfinex, par « un magicien et une rappeuse » :

Netflix is making a series about the Bitfinex hack by a "magician and rapper" in which 120,000 #Bitcoin were stolen. 🤡😎 pic.twitter.com/qtPMKh0tLV — Bitcoin Archive 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) February 13, 2022

Récemment, la plateforme diffusait un autre documentaire de 2 heures sur l’affaire de l’Arnaqueur de Tinder. Celui-ci relatait l’histoire d’un groupe de femmes, toutes victimes d’un escroc opérant sur l’application de rencontre Tinder, qui s’est réuni pour le retrouver et récupérer les millions de dollars qu’il a volé à ces femmes.

Depuis la diffusion du documentaire, 100 000 dollars ont été récoltés pour aider les victimes du vol. Quant à l’arnaqueur, il souhaite contrer les versions selon lui fausses diffusées dans le documentaire, réunissant “les meilleurs avocats” pour contrer la plateforme Netflix, grande manipulatrice. Il devrait publier une vidéo “explicative” dans les prochains jours…