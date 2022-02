Arthur balance tout sur une émission de télé-réalité

Son expérience dans Rendez-vous en terre inconnue

Alors qu’il était l’invité de Jade et d’Eric Dussart dans l’émission de radio On refait la télé, Arthur n’a pas hésité une seconde à partager les bonnes, et moins bonnes, expériences qu’il a eues à la télévision durant sa carrière. Il a commencé en parlant de son passage dans Rendez-vous en terre inconnue.

Une mauvaise expérience au Pérou

Arthur partait en 2014 au Pérou à l’occasion du programme Rendez-vous en terre inconnue présenté par Frédéric Lopez. L’émission est très appréciée des téléspectateurs, mais beaucoup moins de l’animateur de Vendredi tout est permis qui explique ne jamais vouloir réitérer l’expérience !

Il témoigne :

Contrairement à beaucoup d’artistes qui en faisant l’émission, voient leur vie changer dans leur rapport à la nature, moi, j’avais qu’une seule envie, c’était de me barrer, de rentrer chez moi, et je l’ai dit, et c’est pour ça que les gens se sont marrés.

Un homme plutôt pessimiste

Arthur a également expliqué que le manque de ses enfants a été dur à gérer pour lui, qui ne les avait quittés sur une si longue période. Mais, un autre gros inconvénient était le régime alimentaire imposé : “Il n’y avait que des pommes de terre à manger.” Il expliquait ensuite : “Après, dormir sur une paillasse avec en dessous des ragondins, c’était horrible. Le matin, il y avait une tradition : ils prenaient un sac de jute et ils prenaient au hasard un cochon d’Inde, ils prenaient les pattes de devant, les pattes de derrière : clac, au petit déj’ !”

Il souligne ensuite l’optimisme du présentateur Frédéric Lopez qui n’hésite pas à goûter aux spécialités et à s’adapter à la vie locale lors de ses aventures. Le contraire donc d’Arthur comme il le dit lui-même, qui garde toutefois un excellent souvenir de l’émission malgré des jours compliqués à “marcher des heures”.

Une émission totalement truquée

Si Arthur a été clément envers Rendez-vous en terre inconnue, il n’a cependant pas hésité à balancer sur l’émission de télé-réalité Nice People diffusée en 2003, dont il était le producteur et co-présentateur avec Flavie Flament.

Près de 20 ans après sa sortie, Arthur n’a pas mâché ses mots sur l’émission, avouant que le casting était complètement faux : “C’était un ‘Loft’ européen où il n’y avait aucun Européen. On les avait trouvés porte de Picpus. C’était un bourbier, la fausse bonne idée dans toute sa splendeur. […] On s’est dit qu’on allait faire venir des étudiants du monde entier et on n’en a pas trouvé. Donc on a trouvé un mec à Bordeaux, on a dit qu’il était Italien. ‘Ta grand-mère est hollandaise ? Allez, tu es Hollandais.’”

Arthur a alors expliqué avoir voulu compenser ce problème en ajoutant des décors à couper le souffle et un hélicoptère pour faire venir les participants, choses que TF1 a totalement acceptées. Le présentateur a conclu, expliquant sa malchance dans le métier : “Je suis un poissard : on fait un tournage en extérieur, il y a une tempête. On va au bord de la mer, c’est le seul jour en dix ans où il a neigé. On fait une émission sur une péniche au mois de septembre, il fait -5 degrés, on a deux filles en hypothermie et on est obligés d’arrêter le tournage.”