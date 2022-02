Djokovic a pris sa décision concernant l’avenir

Une décision claire

Le sportif s’est montré clair, sa décision ne risque pas de changer. Nous ne verrons pas Djoko fouler la terre battue avant un moment.

Une mise à jour de la situation

Cela fait maintenant un mois que Djokovic a été expulsé d’Australie. Toujours pas vacciné, le Serbe s’est exprimé au micro de la BBC et a clarifié la situation. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on le verra se faire vacciner, il reste sur sa position. Le tennisman refuse cependant d’être associé au mouvement antivax, il n’a rien contre le vaccin, mais veut juste pouvoir décider de son propre sort.

Je n’ai jamais été contre la vaccination. Je comprends que dans le monde, on essaie de faire de gros efforts pour gérer ce virus […] Mais, j’ai toujours soutenu la liberté de choisir ce que vous mettez dans votre corps

🎾 Novak Djokovic assure qu’il est prêt à rater #RolandGarros et #Wimbledon plutôt que de se faire vacciner https://t.co/VpDWuiybUz — Libération (@libe) February 15, 2022

Des regrets sur l’Open d’Australie

C’est en Australie que les problèmes ont commencé pour Djoko, qui s’est présenté à une interview alors qu’il était positif au virus. La sanction était tombée et le joueur ne peut désormais plus remette un pied dans le pays. Même s’il a avoué avoir commis des erreurs, le Serbe regrette toutefois la tournure des évènements. On pourrait penser qu’il juge trop cruelle la décision du gouvernement australien.

Je comprends les critiques, je comprends que les gens aient sorti différentes théories sur la chance que j’ai eue ou à quel point c’était pratique. Mais, personne n’est chanceux ou trouve cela pratique d’attraper la Covid. Je prends cela très au sérieux

Une situation regrettable

La nouvelle attriste le monde du tennis, la carrière du meilleur joueur est-elle sur le point de se terminer ?

Si proche de la légende

Les regrets de Djokovic sur l’open d’Australie n’ont pas suffi à le convaincre de se faire vacciner. Le n°1 mondial est proche de devenir le meilleur joueur de tous les temps, il a pourtant l’air de renoncer à ce titre. Une bien belle motivation que connaît le Serbe, prêt à tout lâcher pour ne pas se voir injecter une substance qu’il qualifie d’inconnue.

Toutes les grandes compétitions devraient se jouer sans lui, une nouvelle à peine croyable. On a encore du mal à imaginer Roland Garros sans Djoko, même s’il va falloir s’y habituer. La déception des évènements en Australie était une mise en garde pour la suite, que le tennisman n’a pas considéré ainsi. La carrière du Serbe est compromise…

Une nouvelle surprenante

Djokovic avait toutefois récemment fait une annonce choquante. En effet, il était prêt à se vacciner dans le cas où Nadal gagnait l’Open d’Australie. C’est chose faite, l’Espagnol est sorti vainqueur. Djoko s’était engagé à se vacciner, pour ne pas prendre trop de retard sur l’un de ses plus grands rivaux. Une annonce insolite, mais pas incohérente.