Quelles croquettes sans céréales choisir pour votre chien ?

Lorsque vous souhaitez changer l’alimentation de votre chien ou que vous accueillez un nouveau compagnon dans votre famille, le choix des croquettes peut rapidement devenir un véritable casse-tête au vu des nombreuses références disponibles sur le marché. Entre arguments marketing et réel engagement qualité de la part des marques, il n’est donc pas toujours facile de faire votre choix simplement. Nous vous guidons ici avec des conseils pratiques et vous présentons trois marques de croquettes sans céréales pour offrir le meilleur à votre chien.

Pourquoi opter pour le sans céréales pour votre chien ?

De plus en plus plébiscitées, les croquettes sans céréales pour chien se sont peu à peu imposées en majorité dans les rayons des animaleries. Un succès qui ne se dément pas au fil des années grâce à une formule revenue à l’essentiel des instincts primaires du chien. En effet, avec des recettes sans blé, les croquettes sans céréales présentent une composition riche en protéines animales. Le riz ou les pois cassés utilisés pour la bonne texture des croquettes restent secondaires et garantissent ainsi une gamelle équilibrée à votre fidèle compagnon.

Ce type de formule vous permet alors de prendre soin de votre animal durablement en contribuant à sa bonne croissance, mais aussi à préserver son capital santé en toute simplicité. Ces croquettes riches en protéines et en nutriments essentiels sont également rapides à digérer et présentent, à ce titre, un régime idéal pour la préparation de certains concours sportifs canins tels que l’agility.

Comment choisir vos croquettes sans céréales ?

La grande variété des croquettes sans céréales proposées sur le marché ne sont pas toutes de la même qualité. Afin d’offrir le meilleur régime alimentaire possible à votre chien, il convient de comparer minutieusement leurs compositions, ainsi que leurs provenances. En effet, si toutes ces croquettes sans céréales sont bonnes, elles n’offrent pas toutes les mêmes qualités nutritionnelles à votre compagnon à quatre pattes. Nous vous conseillons de privilégier ainsi les protéines animales d’origine musculaires.

Par ailleurs, il est important de tenir compte des besoins spécifiques de votre chien. Si les croquettes sans céréales lui garantissent un régime alimentaire qui respecte ses instincts primaires, les recettes sont à adapter selon la sensibilité de votre animal. Les chiens souffrant de problèmes digestifs notamment assimileront mieux des recettes avec du riz notamment. N’hésitez donc pas à tester différentes croquettes et à observer l’appétence, mais aussi la digestion de votre chien pour trouver la formule idéale.

Attention toutefois, lorsque vous changez l’alimentation de votre animal de compagnie, il est essentiel d’introduire les nouvelles croquettes de façon progressive. En remplaçant un quart de la ration journalière tous les deux jours, vous lui offrez ainsi une transition en douceur qui respecte son équilibre digestif et lui épargne des symptômes désagréables tels que la diarrhée ou des vomissements.

Quelles marques de croquettes sans céréales choisir pour votre chien ?

Afin de vous aider à choisir une alimentation saine sans céréales pour votre chien, nous vous présentons ici trois marques réputées pour la qualité de leurs recettes.

Wolf of Wildness

Entreprise allemande, Wolf of Wilderness a élaborée ses formules de croquettes sans céréales en revenant aux ingrédients fondamentaux qui composent le régime alimentaire du loup sauvage. Toutes leurs gammes ne contiennent donc ni blé, ni riz, ni orge. La composition de ces croquettes contient donc majoritairement de la viande et du poisson, mais aussi des légumes, des fruits, ainsi que des herbes aromatiques. La qualité des ingrédients sélectionnés a contribué à la réputation de Wolf of Wilderness dans toute l’Europe. En outre, la variété des recettes proposées vous permet d’adapter votre achat en fonction de l’âge de votre chien et de ses besoins. Vous pourrez donc compter sur le même régime alimentaire tout au long de sa vie.

Purizon

À l’instar de Wolf of Wilderness, Purizon propose des croquettes sans céréales pour chien avec un apport protéique de 65% à 70% selon les recettes. Les ingrédients naturels qui complètent ces formules sont sélectionnés pour leurs bienfaits sur l’organisme canin. Là encore, vous retrouvez une gamme et des saveurs variées pour répondre aux besoins de votre fidèle compagnon. Les fruits et les légumes accompagnent ainsi du saumon, de l’agneau, du poulet ou encore du lapin pour régaler votre chien toute l’année. Cependant, si les croquettes Purizon sont fabriquées en Autriche, on peut toutefois regretter le manque de transparence quant à l’origine des ingrédients utilisés.

Le coup de cœur de la rédaction : Pro Nutrition

Basée en Bretagne, l’entreprise Pro Nutrition met un point d’honneur à sélectionner la majorité de ses ingrédients sur la côte ouest de la France. Les croquettes sans céréales de cette marque vous assurent ainsi des formules de qualité et un réel engagement sur l’économie locale. Les formules sans céréales pour chien de Pro Nutrition présentent un apport protéique important, mais aussi des compléments alimentaires naturels indispensables à la bonne santé de votre compagnon. De plus, elles répondent aux normes strictes de l’alimentation animale en France. La marque utilise ainsi le pouvoir des algues marines ou des probiotiques naturels pour favoriser le bon fonctionnement du métabolisme canin avec des recettes gourmandes et saines.