Lille : Un nouveau lieu étonnant pour manger et jouer avec ses enfants

Un lieu qui sort de l’ordinaire

À sa tête, Mathieu Dernoncourt et Agnès Jouanjan, qui présente le futur lieu comme un concept “un peu fou, du jamais vu”. Voilà qui promet. Le lieu devrait ouvrir à la mi-mars et proposer un endroit spécial pour tous.

Un lieu accessible à tous

Mathieu Dernoncourt a voulu imaginer un lieu qui soit accessible par tous, pour les enfants avec poussettes, mais également pour les personnes en fauteuil roulant, en laissant chacun circuler en toute tranquillité.

Je voulais créer un lieu de vie, adapté à tous, aux familles, aux personnes en fauteuil. Un tiers-lieu où il fait bon vivre, pour les familles, mais pas seulement.

Les Pt’its Chefs offre une surface de 400 m², souhaitant proposer une expérience hors du commun aux visiteurs. Les lieux seront décorés dans une atmosphère “vintage et colorée”, avec des meubles achetés en seconde-main. Les toilettes seront par ailleurs adaptées à tous, certaines étant à hauteur d’enfants, d’autres pour les personnes en fauteuil roulant. De plus, des tables à langer seront disponibles et des rocking-chairs isolés permettront aux mamans d’allaiter. Une mezzanine sera également accessible pour offrir de l’intimité aux groupes.

La cuisine du petit déj’ au goûter

Le midi, les plats seront présentés par Mathieu, cuisiner de formation depuis 16 ans dans la région. Quatre plats faits avec des produits frais seront à la carte. Les pâtisseries et autres gourmandises sucrées seront réalisées par Agnès, qui l’accompagne dans ce beau projet. Des crêpes, du thé matcha des cookies, du chocolat, mais rien d’industriel : “On proposera des recettes classiques, avec des ‘petits plus’”. Tout cela pourra être consommé dans la salle, ou sur la terrasse du lieu. Une nouvelle offre culinaire sur la métropole lilloise.

De nombreuses activités au sein de l’établissement

Les Pt’tis Chefs permettra à tous de s’amuser avec une multitude d’activités pour ravir petits et grands. À l’entrée, un parking à poussettes et un espace babyfoot. La cuisine se trouve en face de l’entrée, ouverte sur la salle avec un grand comptoir. Les plats pourront être pris à emporter, et des produits locaux et bios seront disponibles à la vente également. La salle de restauration se situe derrière, tout comme les espaces de jeux. Les enfants auront accès aux jouets de la ressourcerie, qui permet la réinsertion professionnelle de l’équipe de La Remise Enjouée.

La Bouquinerie du Sart laissera les enfants lire dans un lieu dédié, un endroit pour jouer prendra place dans un combi Volkswagen et une coiffeuse professionnelle seront par ailleurs sur place pour créer un espace très original pour les enfants et leurs parents. Des flippers devraient aussi être à disposition pour plaire aux adolescents et étudiants, qui pourront aussi venir se délecter de pâtisseries et de l’ambiance rétro. De plus, des ateliers seront proposés, d’œnologie ou de cuisine pour les adultes ou les enfants.