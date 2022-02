Bordeaux : Pourquoi ces drôles de bêtes envahissent la ville ?

Une colonisation inattendue

Rien ne pouvait anticiper l’arrivée des tarentes de Maurétanie dans la ville de Bordeaux et ses alentours.

Le climat à l’origine du départ

C’est le changement climatique qui a provoqué ce départ du nord de l’Afrique. La hausse des températures aurait conduit l’espèce à se regrouper dans le sud de la France. L’Espagne et le Portugal sont également des lieux de provenance des geckos. La tarente de Maurétanie est désormais observable facilement dans la métropole bordelaise.

C’est la première fois que je voyais une chose comme ça. Elle était dessous, cela a surpris la personne qui s’est mise à crier

Les herpétologues affirment que cette migration est due au changement de climat que la planète subie. Le problème est que la population n’est pas estimée, l’arrivée de l’espèce n’était pas anticipée et les Bordelais font face à l’inconnu.

Une arrivée en train ?

De la méditerranée à Bordeaux, il y a un petit bout de chemin. Le gecko n’aurait pas pu traverser un si long périple en sortant indemne. Les premiers recensements ont beaucoup aidé les scientifiques à identifier le moyen utilisé par les tarentes de Maurétanie.

Les premières ont été signalées à proximité de la gare Saint-Jean. Cela explique, en partie, comment elles sont arrivées jusqu’à Bordeaux

L’import d’oliviers dans la région a beaucoup encouragé l’espèce à s’intégrer à la ville de Bordeaux. En se cachant ou en pondant dans les arbres, les geckos permettaient la colonisation de leur espèce dans le sud de la France. Les œufs n’éclosent pas tant que le climat n’est pas adapté.

Privilégier le recensement

Un travail de recherche est fait par les associations de protection pour que l’espèce soit préservée au maximum. Une initiative encourageante pour l’avenir de la planète.

La population participe aux recherches

Les associations de défense de l’environnement établissent un recensement depuis 2021. L’espèce est étudiée pour qu’elle soit mieux connue et préservée sur le territoire. Une belle initiative qui assure le développement de l’écosystème sans que l’être humain le perturbe. La métropole de Bordeaux soutient ce projet écologique.

Lorsque le climat sera plus adéquat, les habitants de la ville pourront participer au recensement. Une traque à la tarente est ouverte et tout le monde est le bienvenu. En choisissant bien le moment, il est possible de trouver de nombreux geckos. La saison chaude sera l’occasion parfaite de mettre à jour le recensement.

Un animal nocturne

L’espèce a une activité nocturne, essentiellement. Elle s’observe dès la tombée du jour, près des éclairages, où elle vient se nourrir des insectes volants attirés par la lumière

Des témoignages sur les réseaux sociaux aident à accélérer le travail de recensement. Les bestioles nocturnes sont de plus en plus observées et certains témoignent des rencontres datant d’il y a quelques années.