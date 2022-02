Douleur du dos lors de la respiration : les causes possibles

Une douleur dorsale qui s’accompagne d’une difficulté à respirer peut être alarmante, surtout si vous n’en connaissez pas la source. La douleur du dos peut avoir différentes causes. Il est donc crucial de savoir ce qui la provoque et comment la gérer. Découvrez les causes les plus courantes des douleurs du dos qui sont aggravées par la respiration profonde. Grâce à ces informations, vous pourrez déterminer si vous pouvez utiliser un traitement à domicile ou si vous devez consulter un médecin pour un examen.

Les causes de la douleur du dos lors de la respiration

Jetez un coup d’œil aux causes potentielles de la douleur dorsale pendant la respiration.

Lésions

Les lésions des muscles, des nerfs, des ligaments et des tendons qui relient la colonne vertébrale sont les causes les plus courantes de la douleur dorsale quand vous respirez. Les lésions du haut et du bas du dos, telles que les entorses, les foulures est les tensions musculaires, peuvent entraîner des douleurs et d’autres symptômes.

Embolie pulmonaire

L’embolie pulmonaire est une affection dans laquelle les vaisseaux sanguins des poumons se détériorent. Un caillot de sang qui s’est déplacé d’un endroit du corps à un autre est à l’origine de cette maladie. Elle est particulièrement fréquente entre la jambe et le poumon. Lorsque vous respirez, un caillot sanguin peut bloquer une artère, provoquant une gêne aiguë dans le haut du dos.

Inflammation de la poitrine

Une fièvre, une toux ou une température élevée peuvent indiquer une infection de la poitrine, comme une pneumonie ou une bronchite. Une gêne thoracique qui s’aggrave quand vous respirez, des difficultés à respirer et des douleurs dorsales et articulaires sont autant de signes courants de pneumonie.

Problèmes cardio-vasculaires

Si vous souffrez d’un problème cardiaque, vous pouvez ressentir une gêne dans la poitrine qui s’étend au dos, au cou et aux épaules. Si vous ressentez l’un des symptômes énumérés ci-dessous, ainsi qu’une douleur dorsale pendant que vous respirez, cela peut être le signe d’une crise cardiaque. Vous devez consulter immédiatement un médecin :

gêne dans le dos, le cou et la mâchoire, ainsi que des nausées et vertiges,

douleurs dans la poitrine, les bras et les épaules,

essoufflement et sensation de forte anxiété.

Problèmes de colonne vertébrale

Certains problèmes de colonne vertébrale présentent des symptômes de douleur du dos lors de la respiration. Ils comprennent :

la cyphose : la cyphose ou courbe cyphotique est la courbure naturelle du haut de votre dos vue de côté. Lorsqu’elle se courbe trop vers l’extérieur , vous pouvez ressentir une douleur dans la région lorsque vous respirez,

, vous pouvez ressentir une douleur dans la région lorsque vous respirez, l’ostéoporose : cette affection entraîne un affaiblissement des os d’une personne. Lorsqu’elle se produit dans la région supérieure du dos, vous pouvez ressentir une douleur lorsque vous respirez,

Lorsqu’elle se produit dans la région supérieure du dos, vous pouvez ressentir une douleur lorsque vous respirez, la scoliose : cette affection entraîne une courbure anormale de la colonne vertébrale qui ressemble à la lettre « S » ou « C » lorsqu’elle est vue du dos.

Traitements pour la douleur du dos lors de la respiration

Le traitement de votre douleur du dos sera déterminé en fonction du problème dont vous souffrez. Les personnes souffrant d’un problème cardiaque, d’une affection pulmonaire ou d’un accident grave peuvent avoir besoin de soins médicaux immédiats. Si vous vous sentez faible, si vous avez une gêne dans la poitrine ou si vous ressentez des picotements ou des engourdissements, n’hésitez pas à contacter les secours, à vous faire soigner par un secouriste ou à consulter un médecin.

Si vos symptômes sont la conséquence d’une petite blessure, comme un claquage musculaire, le repos soulagera très probablement votre dos. Vous pouvez également essayer des traitements alternatifs pour la douleur du dos, tels que la thérapie par la chaleur, la thérapie par le froid ou la thérapie au laser, en plus de prendre quelques jours d’arrêt d’activité physique.

Le massage, les étirements et le yoga peuvent aussi être bénéfiques à votre situation.

Quand faut-il aller chez le médecin ?

Consultez un médecin, si votre douleur dorsale est grave ou chronique. Il est temps de contacter un médecin ou un spécialiste du mal de dos si votre douleur dorsale s’aggrave. Si vous avez mal au dos et que vous présentez un ou plusieurs des symptômes suivants, consultez immédiatement un médecin :

perte de conscience, vertiges ou étourdissements,

toux grave et/ou qui produit du sang,

faiblesse et engourdissement,

douleur dans un bras ou les deux,

jambes qui sont enflées.

Nous espérons que l’article d’aujourd’hui sur la douleur dorsale lors de la respiration vous a fourni de nouvelles informations et qu’il vous a aidé à mieux comprendre ce problème et savoir quand agir.