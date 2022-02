Le vin en canette, la prochaine folie des Français ?

Une invention pas si nouvelle

Le salon du vin Wine Paris et Vinexpo Paris se tient du 14 au 16 février 2022 à Paris. Une nouveauté à fait son apparition autour des stands : le vin en canette. Toutefois, celui-ci est déjà disponible outre-Manche et outre-Atlantique depuis bien longtemps, en raison de son côté pratique. Il devrait l’être dès le printemps prochain dans nos supermarchés français.

Toucher une cible jeune

Une grosse majorité des Français pourrait donc se laisser tenter par le vin en canette. Ce chiffre déjà énorme monterait même à 85 % chez la tranche des 18-24 ans. Ces derniers soulignent que cette nouvelle façon de boire du vin aurait plusieurs fonctions utiles, comme pour une consommation nomade, dans les festivals ou concerts par exemple. De plus, 1 Français sur 4 estime que le vin en canette serait idéal pour la restauration à emporter, particulièrement avec l’énorme développement de cette nouvelle tendance depuis le début de la pandémie. Elles peuvent également servir pour la plage, mais également des piques-nique ou des barbecues.

Le vin en canette bien pratique

40% des consommateurs de vins réguliers se disent prêts à essayer. Le vin en canette a de plus, l’avantage d’être pratique. Une canette contient par ailleurs moins qu’une bouteille classique, car elle contient 25, 33 ou 50 cl. Un nombre inférieur à celui d’une bouteille classique. Les plus petites contiennent l’équivalent de deux verres, soit le maximum du taux d’alcool autorisé pour conduire. Une bonne manière de se rationner. Elles sont aussi recyclables et permettent la diminution de l’utilisation des bouchons en liège.

Quel vin en canette ?

Évidemment, il n’est pas question de mettre des grands crus de Bordeaux ou des côtes du Rhône en canette. De toute façon, cela cause un problème d’image pour les grands domaines. Capucine Muzard, vigneronne à Santenay, l’explique :

Pour le consommateur peut-être que ça a un avantage, mais le vin quand il est en bouteille il continue d’évoluer, ce ne sera pas facile de faire la même chose en canette. Et je trouve que pour l’image de marque, c’est pas top. Ce n’est pas du gâchis, mais ça ne met pas en valeur le produit. J’ai cette vision-là pour le Bourgogne, mais aussi pour tous les bons vins en général, dans toutes les régions ?

Le vin en canette le plus consommé est d’abord et sans surprise le rosé, à 28 %, suivi du pétillant à 25 %, du blanc en 18 % et enfin le rouge, à 16 %.

Un débat sur les réseaux sociaux

L’annonce des résultats du sondage OpinionWay a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. À l’instar du sondage, de nombreux internautes se montrent favorables à ce nouveau mode de consommation du vin, mais d’autres sont bien plus réticents. On peut ainsi lire : “C’est une trahison à la France de boire du vin en canette” ou encore :

du vin en canette mais on est chez les américains??? https://t.co/JpYNO4hSdn — disco janet (@cosmiclucas) February 16, 2022

Reste à voir si les grandes surfaces enregistreront de bonnes ventes à l’arrivée des canettes colorées sur leurs étals.