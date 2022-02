Paris : Une innovation en phase de test dans les rues de la ville

Un tout nouvel appareil

Cet ajout est une grande première pour la ville, qui n’avait jusqu’aujourd’hui jamais vu de telle invention.

Une nouveauté pour les rues de Paris

La ville de Paris ne s’arrête plus dans sa lutte contre le monde automobile. Après des premières réductions de vitesse dans certains quartiers, des radars sonores vont maintenant être installés. Une innovation pour lutter contre les nuisances sonores et améliorer la vie des habitants.

Le 2e radar sonore expérimenté à Paris a été installé rue Cardinet (17e) par @MicrodB_FR. Il permettra une verbalisation automatique des véhicules trop bruyants à partir de 2023.@Paris poursuit son engagement contre la pollution sonore, pour la tranquilité des habitant·e·s. pic.twitter.com/mrYBubtvtB — Dan Lert (@danlert) February 15, 2022

Ces radars ont été créés par une association et seront présent sur une période de plus de deux mois. Une fois cette période terminée, les données collectées seront analysées pour juger de l’efficacité que pourraient avoir les radars. Une expérience qui pourrait vite se montrer utile et mise en service rapidement par l’état.

Ces derniers seront à cinq mètres de hauteur et comprendront des micros qui capteront parfaitement les bruits des différents véhicules. Les excès de vitesses ne seront pas identifiés, seulement les bruits excessifs.

Les deux-roues premiers concernés

Les deux-roues sont les véhicules le plus sujets aux modifications. Débridement, pots d’échappement non homologués, des manipulations faites par les conducteurs pour apporter au véhicule ce qui lui manque. Un deux-roues réveille des milliers de personnes en passant juste dans les rues de Paris.

La pollution sonore est un problème très sérieux, qui affecte le quotidien des habitants sans qu’ils ne s’en aperçoivent. L’espérance de vie peut même être atteinte par cette pollution sonore. Un impact sur la santé que la ville ne veut plus négliger, pour des raisons évidentes.

Les cartes grises établissent une limite de décibels. L’arrêt des véhicules est de ce fait obligatoire pour que la police puisse procéder au contrôle. Le projet est simple, réduire de 37 % les émissions sonores en baissant de 2 dB le bruit présent dans les rues parisiennes. Le niveau sonore maximum varie selon les véhicules, leur taille et leur âge.

Des amendes toujours aussi salées

Ces nouveaux radars n’en sont qu’à la période d’essai, les automobilistes ne feront pas face à des amendes dans les prochains mois. Il faudra attendre 2023 avant que l’activité de ces outils soit liée à un système tarifaire. Les véhicules trop bruyants seront en conséquence verbalisés dans la ville de Paris.

Une amende de 135 €, pouvant être réduite à 90 € en cas de paiement rapide. Un tarif tout aussi élevé que celui des autres contraventions. De quoi mettre en garde les Parisiens, qui vont devoir être encore plus attentifs sur la route. Le gouvernement est déjà prêt à valider l’idée pour instaurer la verbalisation le plus rapidement possible.

En attendant la fonctionnalité pleine des radars, les forces de l’ordre sont toujours autorisées à verbaliser les véhicules dépassant le seuil sonore indiqué sur la carte grise. Le montant est le même que celui qui sera bientôt sur ces nouveaux outils technologiques.