Le PSG remporte la victoire après un match fou !

Une victoire parisienne méritée

Même si le match qu’a offert Messi n’était pas à la hauteur, certains joueurs ont assuré de jolies performances.

Messi crée de gros débats

Aligné d’entrée de jeu pour le huitième de finale, Messi n’a toujours pas convaincu le public français. À son début de saison très moyen s’ajoute cette performance passable. De gros débats ont été lancés sur les réseaux sociaux et l’attaquant argentin a été incendié de critique. Une fois de plus, de gros doutes s’installent sur l’avenir du joueur au sein du club.

L’Argentin avait fait promesse de sortir une grande performance pour ce match de Ligue des champions. Le public n’hésite plus à montrer sa déception et demande un joueur de se concentrer davantage sur sa façon de jouer. Un match à vite oublier pour le sextuple ballon d’or.

Des Parisiens en grande forme

Comme Ancelotti l’avait annoncé en conférence de presse, Marco Veratti a été royal. Le milieu italien a sorti une très bonne performance et a contribué au succès de son équipe. Son apport offensif, plus développé ces derniers temps, a une fois de plus fait ses preuves. Un match encourageant pour un joueur en grande forme. Le PSG sait qu’il peut compter sur son milieu de terrain.

📽 Le but de Kylian Mbappé qui délivre le PSG dans les dernières secondes contre le Real !#PSGReal #RMCChampions pic.twitter.com/3TwT24poqi — RMC Sport (@RMCsport) February 15, 2022

Kylian Mbappé s’est illustré sur la dernière minute. Un but mérité, l’attaquant a signé un excellent match et ne peut pas se reprocher d’avoir tardé à marquer. De nombreuses disponibilités et des actions ingénieuses ont participé au succès du collectif.

Je suis content. C’était un très bon match de l’équipe, on était satisfaits, on prend avantage pour le match retour

Le Real Madrid mise sur le match retour…

Plus le choix, les Madrilènes vont devoir mettre les bouchées doubles pour espérer accéder aux quarts de finale.

Thibaut Courtois, une performance remarquable

Le gardien belge risque de mal digérer la défaite. Avec de multiples parades dans des moments cruciaux, le portier s’est montré décisif et n’a pas abandonné une seule seconde l’idée de gagner. Il est rare de voir le Belge en telle forme. La prestation était très bonne, mais le gardien garde un goût amer du match.

Première manche victorieuse.

ICI C’EST PARIS 🔴🔵 pic.twitter.com/LV771fltYZ — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 15, 2022

Bien sûr, cette victoire est méritée pour eux. Mais bon, quand tu gardes le zéro pendant 92 minutes, tu espères le garder jusqu’au bout. Mais voilà, on perd un ballon bête, Mbappé passe deux hommes et sa frappe passe sous moi, c’est le foot

Benzema n’a rien pu changer

Le buteur français a fait son grand retour dans l’équipe. Sa présence était nécessaire si le Real voulait mettre toutes les chances de son côté. Cependant, la star madrilène n’a pas pu faire grand-chose pour les Merengues. De retour après une absence plutôt longue, mieux valait ne pas forcer sur les jambes et préserver sa santé.

La performance du joueur n’était pas mauvaise, mais n’a pas suffi à inverser le cours du match.