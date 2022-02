La billetterie d’un voyage spatial ouverte au grand public

Le début du tourisme spatial

L’entreprise Virgin Galactic s’est spécialisée dans le tourisme spatial. Elle a annoncé ouvrir ce mercredi 16 février 2022, la billetterie de premiers vols spatiaux qui devraient avoir lieu fin 2022, comme l’a annoncé la société fondée par le milliardaire Richard Branson.

Une somme importante à débourser

Le billet coûtera 450 000 dollars par personne, pour profiter d’un vol de 90 minutes dans l’espace. Si des billets avaient déjà été mis en vente, ils étaient pour le moment réservés aux personnes sur liste d’attente. En novembre 2021, la société avait déclaré avoir vendu 100 billets à ce prix. Le prix a cependant augmenté, car entre 2005 et 2014, 600 billets ont été vendus entre 200 000 et 250 000 dollars. Plus de liste désormais, chacun pourra s’inscrire dès aujourd’hui, à condition de régler un acompte de 150 000 dollars.

In 2021 we reached new heights… In our quest to open space for all.#HappyNewYear pic.twitter.com/1nYM2QgNKT — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 31, 2021

Un voyage rapide

Les futurs touristes de l’espace effectueront un voyage d’une heure et demie au total, en comptant l’ascension. Le décollage se fera depuis le désert du Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, dans la base spatiale Spaceport America. Ils voleront d’abord dans un imposant avion porteur, qui s’envolera depuis une piste classique. Il larguera, une fois en altitude, un vaisseau ressemblant à un gros jet privé, qui allume son moteur pour dépasser les 80 kilomètres d’altitude. Les voyageurs pourront se détacher, pour admirer la Terre vue de l’espace, mais aussi expérimenter l’apesanteur pensant quelques instants. L’engin redescendra ensuite en planant.

Avant ce voyage fou, les passagers devront avoir plusieurs jours d’entraînement, afin que le vol se passe sans encombre.

Des travaux à effectuer

L’entreprise Virgin Galactic réalise des modifications sur les engins volants, afin d’en améliorer les performances et capacité, notamment pour les faire voler plus fréquemment. Ces travaux ont commencé en octobre dernier, et doivent durer entre 9 et 10 mois. Un prochain vol test avec des passagers de l’Italian Air Force pour réaliser des expériences scientifiques. Les vols de touristes devraient donc commencer fin 2022.

Wow – stunning Christmas skies seen from a @VirginAtlantic flight. Looks perfect conditions for Santa's special night. Thanks Paul Williams, one of our most loyal of flyers, for the most magical of pictures @pcwilliams pic.twitter.com/iS0oFTswpv — Richard Branson (@richardbranson) December 24, 2021

Une consommation énergétique affolante

Richard Branson a déjà volé avec sa compagnie, accompagné de plusieurs collaborateurs au sein de l’entreprise. Quelques jours après lui, c’était au tour du milliardaire Jeff Bezos, ex-directeur général d’Amazon, de voyager dans la fusée de sa compagnie Blue Origin l’été dernier. Celle-ci a réalisé deux missions depuis.

Le revers de la médaille de ces voyages “du futur” est un bilan carbone catastrophique. Ces entreprises rejettent plusieurs substances au cours de leurs vols qui dégradent considérablement l’ozone et le climat.

Lors d’un vol touristique, les voyageurs de Virgin Galactic sont amenés à 80 kilomètres de distance de la surface de la planète, ce qui équivaut à la limite de l’espace selon l’agence spatiale américaine. Mais la propulsion hybride qui permet aux engins spatiaux d’atteindre cette hauteur sont particulièrement polluants, rejetant une quantité de CO₂ importante : 27,17 tonnes sont rejetées lors d’un vol complet de 90 minutes. Cela est comparable à un tour de la Terre en voiture, seul.

Si le secteur est amené à se développer, il constitue une vraie menace pour la planète, déjà en danger.