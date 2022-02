Pro Nutrition : des croquettes sans céréales françaises pour votre chien

Le choix des croquettes de votre chien est un élément indispensable à sa bonne croissance et sa santé au quotidien. Pourtant, les centaines de références proposées sur le marché ne vous permettent pas toujours de trouver rapidement la formule idéale pour votre compagnon. Afin de vous aider à offrir une alimentation saine sans céréales pour votre chien, nous vous présentons ici les qualités de ce type de recette, ainsi que la marque française de croquettes Pro Nutrition.

Pourquoi choisir des croquettes sans céréales ?

Réputées pour leurs bienfaits et de plus en plus populaires auprès des maîtres, les croquettes sans céréales possèdent de nombreuses qualités pour prendre soin de votre fidèle compagnon tout au long de sa vie.

Un meilleur respect du régime alimentaire primitif du chien

Les croquettes sans céréales sont formulées dans le souci de respecter le régime alimentaire primitif de votre chien. En effet, le blé ou l’orge ne font pas partie des aliments compris dans l’alimentation du loup ou du chien sauvage. Généralement présents en trop grandes quantités dans les recettes traditionnelles, ces ingrédients demandent un véritable effort de digestion à votre compagnon et ne lui apporte que peu d’intérêt nutritif au quotidien.

En choisissant de créer des recettes où les protéines animales représentent l’ingrédient principal, les marques de croquettes sans céréales garantissent un apport énergétique idéal à votre compagnon. Ce dernier profite ainsi d’une réelle vitalité pour s’épanouir à vos côtés et vous suivre dans toutes vos activités et aventures.

Des formules moins allergènes et plus digestes

La composition des croquettes sans céréales permet également de fournir à votre animal de compagnie une alimentation moins allergène. Vous limitez ainsi le risque de voir votre animal développer une intolérance ou présenter les symptômes d’une réaction allergique en toute simplicité. De la même manière, lorsque votre compagnon à quatre pattes souffre d’une sensibilité digestive, d’une maladie cœliaque ou d’une allergie au gluten notamment, les croquettes sans céréales lui apportent un meilleur confort digestif.

Le passage à une alimentation plus saine offre alors un réel soulagement à votre animal et lui permet de tirer pleinement profit des nutriments présents dans sa ration journalière. Vous observez d’ailleurs rapidement un changement dans son comportement avec une énergie nouvelle et une digestion régulière et normale.

Pro Nutrition : une entreprise engagée pour le bien-être animal

Soucieux de vous accompagner et de vous aider à prendre soin de votre animal de compagnie, nous vous présentons aujourd’hui une marque de confiance pour les croquettes sans céréales de votre chien. En effet, l’entreprise Pro Nutrition vous assure de nombreux avantages pour nourrir votre compagnon de la meilleure façon.

Des croquettes sans céréales fabriquées en France

Basée en Bretagne, au Nord-Ouest de la France, Pro Nutrition vous garantit une qualité de croquettes optimale pour votre chien. En effet, si de multiples marques se targuent de vous proposer des recettes saines et équilibrées, les normes relatives à l’alimentation animale peuvent grandement varier d’un pays à l’autre. La provenance est alors un critère à prendre en compte lorsque vous souhaitez offrir des croquettes premium à votre fidèle compagnon. Engagée pour le bien-être animal, la marque Pro Nutrition met ainsi un point d’honneur à fabriquer ses croquettes sans céréales dans le respect des normes strictes françaises, avec des ingrédients issus en majorité de cultures situées sur la côte ouest de l’Hexagone.

Des compléments alimentaires de qualité

Fort de son expérience, Pro Nutrition a développé des recettes de croquettes sans céréales qui répondent à tous les besoins nutritionnels de votre animal. Vous retrouvez ainsi dans chacune des gammes de la marque des compléments alimentaires naturels de qualité qui contribue à la beauté et à la santé de votre chien. Aloe vera, huile de poisson ou encore complexe “Marine Active Benefit”, votre animal dispose d’une source quotidienne de peptides, d’oméga 3 et d’acides aminés pour booster son système immunitaire et favoriser la régénération de ses cellules. En une seule gamelle, vous avez donc l’assurance de lui offrir tout ce dont il a besoin simplement.

Qu’il s’agisse d’un jeune chiot, d’un chien adulte ou d’un compagnon senior, les croquettes sans céréales Pro Nutrition vous permettent ainsi d’offrir une alimentation saine et premium à votre animal tout au long de l’année !