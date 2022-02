Jean-Claude Van Damme annonce une terrible nouvelle…

Un acteur que l’on ne présente plus

L’acteur belge de 61 ans est l’un des plus populaires de sa génération et du cinéma d’action depuis des décennies. Cela est notamment dû à des films populaires, et à des apparitions fréquentes dans les médias et sur Internet, toujours très remarquées.

Une carrière redoutable

Il a joué dans de multiples films réputés d’arts martiaux, particulièrement dans “Bloodsport”, qui sera un succès international, sûrement dû en partie à son coup de pied qui restera dans les annales. Il a aussi joué dans le film “Street Fighter : L’ultime Combat”, et dans “Chasse à l’homme”, qui ont été des succès. Son premier film “Portés Disparus” est sorti en 1984. Depuis, il a joué dans près de 63 films, sans compter ses très nombreuses apparitions dans des émissions et séries télévisées.

Le sens du buzz

Même pour ceux qui ne le connaissent pas pour ses multiples films, il est impossible de n’avoir jamais vu ses fameux spots publicitaires ou ses passages, toujours remarquées, à la télévision. Tout le monde se souvient de son grand écart entre deux camions. Il est par ailleurs beaucoup parodié après ses interviews, comme celle où il rappelait l’importance de boire de l’eau. Sa façon de parler et sa voix sont adorées de tous les imitateurs. Il fait très souvent le buzz dans les médias depuis maintes années, et est parfois mêlé à des polémiques. L’acteur est provocateur et réputé pour ça.

Fin de carrière en vue

Jean-Claude Van Damme a évoqué pour Deadline avec nostalgie ce qui sera son dernier film. Intitulé “What’s My Name ?”, il est presque autobiographique comme il l’expliquait au micro :

Je voulais quitter la scène avec une revisite de ma carrière, à commencer par Bloodsport, le film qui m’a permis d’être connu. C’est un conte presque autobiographique dans lequel je joue mon propre rôle, mais dans des circonstances fictives qui impliquent une perte d’identité. […] On va apporter de vrais éléments de ma vie dans ce film.

Il devrait donc mettre un terme à sa carrière d’ici fin 2022, pour profiter de sa vie personnelle et d’une nouvelle acquisition : “Après ce film, j’annule tout pour me mettre en forme. J’ai acheté un petit bateau. Je souhaitais faire le tour du monde et me détendre. J’ai travaillé toute ma vie, j’ai vécu dans des hôtels durant quarante ans. Plus simplement, je veux me détendre, profiter de la vie et de ma famille, car la vie passe rapidement.”

On espère tout de même retrouver le Belge dans la réalisation d’un film, ou dans un petit caméo qui saura satisfaire la grosse communauté qui est derrière lui. Cependant, peut-être qu’après une petite pause bien méritée, Jean-Claude Van Damme sera de retour sur le grand écran. L’avenir nous le dira…