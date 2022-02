Victoires de la musique : Angèle fortement critiquée pour sa prestation

Pour la 37ᵉ cérémonie des Victoires de la musique, l’émission recevait la chanteuse Angèle et de nombreux artistes qui ont marqué l’année tels que Stromae, Orelsan, Clara Luciani…

Lors de cette cérémonie, les invités ont pu chanter l’un de leurs titres, mais une prestation n’est pas passée inaperçue et a fait le buzz sur la toile.

L’ascension d’Angèle

Angèle, auteure, compositrice et interprète belge à su s’imposer dans le monde de la musique depuis 2018.

En effet, en seulement quelques années, la jeune femme a connu un succès phénoménal. Après avoir utilisé les réseaux sociaux pour se faire connaître, elle prend rapidement place sur la scène et entame les concerts.

Angèle aura même comme mentor le célèbre Damso avec qui elle a sorti depuis, plusieurs titres.

Beaucoup ont critiqué la jeune femme, et notamment à cause de sa notoriété que certains trouvaient illégitime. En effet, les parents d’Angèle sont déjà connus de la grande scène, son père est chanteur et sa mère comédienne. De plus, son frère, Roméo Elvis est reconnu en tant que rappeur.

Un environnement qui aurait pu faciliter l’entrée dans ce monde à cette jeune femme. Néanmoins, on sait qu’Angèle s’est fait principalement connaître sur les réseaux et non par la notoriété de ses proches.

D’ailleurs, dans un documentaire lui étant dédié sur Netflix, Angèle revient sur son parcours et sa difficulté à se faire une place dans cette famille d’artistes.

Mes parents sont super créatifs, inspirants, drôles, ils savaient prendre la place. Peut-être parfois un peu trop.

Une situation qui semble avoir été compliquée à vivre pour Angèle qui a tout de même réussi à faire face et à s’imposer.

Une prestation catastrophique

Alors que la chanteuse Angèle était mise en avant lors de la cérémonie des Victoires de la musique, sa prestation n’a pas convaincu tout le monde…

Un loupé pour la chanteuse

Lors de sa prestation de son titre “Bruxelles, je t’aime” sur scène, la jeune femme semblait à bout de souffle. En effet, beaucoup ont remarqué que son interprétation n’était pas semblable à sa performance habituelle. Angèle avait souvent du mal à reprendre de l’air entre deux couplets, ce qui rendait l’écoute un peu moins agréable.

Alors la jeune femme était-elle moins en forme ce jour-là ? Y a-t-il une raison à cette interprétation plus que moyenne ?

Dans tous les cas, les internautes n’ont pas ménagé Angèle…

C’est son boulot si elle ne sait pas chanter faut qu’elle arrête, c’est là qu’on voit que les chansons sont arrangées dans les studios 😬 et justement si on chantait , nous comme ça on nous traiterait de casseroles 😄dommage pour elle — Sofie35 (@Sofie3569) February 13, 2022

Les critiques des internautes

Évidemment, durant la diffusion de l’émission, de nombreuses réactions ont été relayées sur les réseaux sociaux. Concernant Angèle, beaucoup de critiques lui ont été faites. On peut voir par exemple :

J’aime bien Angèle, mais là, c’était horriblement faux

ou encore :

Quelle joie de retrouver Angèle sur un rocher, qui chante faux et ne sait même pas rythmer sa voix avec l’écho

Des commentaires acharnés envers la jeune femme qui remettent en cause les performances de la chanteuse.

Deuxième fois que je vois Angèle en live aux Victoires de la musique et qu’elle chante MEGA FAUX. Pourquoi ? Leur son est mauvais ou c’est elle ?

Angèle n’était sans doute pas dans la meilleure de ses formes, ce qui arrive même au meilleur. Sa prochaine apparition sera certainement plus remarquable que celle-ci.