Paris : Un hôpital conçu spécialement pour les hérissons

Situation critique pour les hérissons en France

Ces si mignons petits animaux méritent bien mieux que le sort qu’ils subissent chaque année. L’heure est grave et une réaction s’impose.

Une espèce protégée

Les hérissons sont des êtres adorables, très aimés des Français. Même si la légende raconte que certains les mangent, ils restent vus comme mignons et inoffensifs. De plus, la loi stipule que les hérissons sont une espèce protégée, et que les humains n’ont en aucun cas le droit de nuire à leur quotidien.

Il est interdit en tout temps et sur tout le territoire français, de détruire, capturer ou enlever, de naturaliser, qu’il soit vivant ou mort, de transporter, d’utiliser, de commercialiser le hérisson d’Europe

Une loi tout à fait normale, au vu de ce que subissent les petits animaux à piques chaque année.

Besoin d’une solution

Inopinément, 20 % des hérissons subissent une histoire tragique et finissent sous les roues d’une voiture. C’est un chiffre bien trop important pour que rien ne soit fait en conséquence. Si l’on ajoute aux accidents les maladies et les personnes aux intentions nuisibles, le chiffre dépasse largement les 700 000 morts. En 20 ans, c’est 75 % de la population des hérissons qui a disparu.

Paris va avoir un hôpital pour… les hérissons

Les lieux capables d’accueillir ces petites boules de piques sont peu nombreux. Le personnel médical n’a généralement pas les compétences pour soigner un hérisson. Cependant, la ville de Paris a décidé de faire face à ce problème en installant un hôpital dédié aux hérissons. Le projet fait partie d’un “plan biodiversité 2018-2024” et met d’accord les associations de protection et la ville.

Une installation déjà réfléchie

Un vrai bâtiment accueillera les petits animaux pour les soigner. Un projet sérieux va voir le jour. Des vétérinaires s’occuperont des soins “fondamentaux”. Une unité spéciale offrira des soins plus poussés aux amis des espaces verts. Des blocs opératoires et même des salles de convalescence seront à disposition pour accueillir les bêtes de 15 à 30 cm.

C’est près du Bois de Vincennes que le dispositif médical verra le jour. La ville de Paris souhaite lutter contre la disparition de cette espèce protégée. Les bébés ne sont pas oubliés, une nurserie sera également intégrée dans l’hôpital. La conception de ce dispositif paraît risible, mais une cause juste et engagée se cache derrière le projet. Une volonté admirable qui apportera du changement sur le point environnemental.

Les hérissons sont des animaux nocturnes, il n’est pas bon signe de les croiser en pleine journée. Une telle situation prouverait que l’animal n’est pas au meilleur de sa forme, voire en mauvaise santé. De multiples associations veillent à préserver la santé des petits quadrupèdes, remettez votre trouvaille aux amoureux des bêtes pour éviter qu’il ne lui arrive malheur.