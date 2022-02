Lille : Des vandales pillent une ambulance des pompiers et font des selfies

Une infiltration dans une ambulance

Des individus ont vandalisé puis volé les effets personnels et professionnels de pompiers dans une ambulance, pendant qu’ils portaient secours à une victime dans une commune près de Lille, Wavrin.

Des vols et des dégradations

Dans la nuit du 14 au 15 février, les sapeurs-pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord arrivent à bord d’une ambulance, puis portent secours à une victime. Mais, tandis qu’ils étaient en pleine intervention, des individus ont pénétré l’ambulance, un véhicule de secours et d’assistance aux victimes. Ce dernier était resté ouvert, pendant l’opération des pompiers. Les voleurs ont dérobé des effets personnels et du matériel de secours.

Ils sont ensuite partis, non sans dégrader le véhicule avant, notamment le poste de contrôle servant à enclencher les systèmes de sirène et de gyrophare de l’ambulance. Les pompiers ont donc eu une bien mauvaise surprise à leur retour…

Un acte inacceptable

Le Sdis du 59 a partagé dans la foulée un communiqué pour dénoncer des actes “inacceptables et répréhensibles” auprès des sapeurs-pompiers :

La nuit dernière, à Wavrin, alors que les sapeurs-pompiers intervenaient auprès d’une victime, des individus se sont introduits dans le poste conducteur du VSAV. À l’intérieur, ils ont dérobé certains effets personnels appartenant à la collectivité, tout en arrachant la console actionnant le gyrophare-deux tons.

Le président du Sdis Jacques Houssin a apporté son soutien aux victimes de ces comportements inadmissibles, rappelant que le Sdis porte toujours plainte dans ce genre de situation.

A #Wavrin, ils entrent dans le VSAV des #pompiers et dérobent tout ce qu’ils trouvent… pic.twitter.com/m0lIxRa5X6 — SDIS 59 (@Sdis59) February 15, 2022

Les malandrins filmés par un témoin

Dans son communiqué, le Sdis 59 explique qu’un témoin a filmé la scène, particulièrement une partie ahurissante où l’on voit les individus prendre des selfies “avant de repartir sans se presser”.

Des selfies avant de partir

Les pompiers ont vu les voleurs quitter les lieux, alors qu’ils sortaient de la maison de la victime. L’un des vandales a été appréhendé par les pompiers, qui l’ont ensuite remis aux gendarmes.

Les sapeurs-pompiers ont déposé la victime à l’hôpital avant de revenir sur les lieux de l’incident. La plupart des objets qui leur avaient été volés ont été retrouvés un peu plus loin, vraisemblablement laissés par les suspects, qui avaient, eux, disparus. Une enquête a été ouverte pour tenter de les retrouver. Les pompiers et le Sdis ont porté plainte.

Une agression similaire

Le soir du 14 février n’était définitivement pas en faveur des pompiers du Nord. Un peu avant ce pillage d’ambulance, une autre plainte a été déposée par les pompiers. Pour cause, alors qu’ils intervenaient pour un accident entre un vélo et un scooter dans la commune de Loos, l’une des victimes secourues à cracher du sang sur les pompiers délibérément. Une soirée maussade, mais ce genre d’incidents est fréquent. En 2021, le Sdis a observé plus de 280 agressions verbales ou physiques sur des pompiers.