Un chroniqueur de TPMP en couple avec Laurent Ruquier !

Ce samedi 12 février sur TPMP People a fait une nouvelle fois, une annonce à laquelle personne ne s’attendait. En effet, l’un des chroniqueurs a avoué entretenir une relation avec le célèbre animateur Laurent Ruquier. Une information qui a surpris tous les chroniqueurs sur le plateau et qui a par la suite enflammé la toile.

Un animateur hors pair

Laurent Ruquier, âgé de 58 ans, revient d’une longue carrière qu’il débute en 1990. Cet animateur emblématique est une référence dans son domaine. Après avoir commencé en tant qu’animateur radio sur France Inter ou Europe 1 par exemple, l’animateur se dirige finalement vers la télévision.

En effet, iconique dans les émissions “On n’est pas couché” ou encore l’émission d’humour “On ne demande qu’à en rire”, l’animateur à su s’imposer.

Alors que l’animateur est souvent très discret sur sa vie privée, lors d’une émission de TPMP People, une révélation a été faite sur sa vie amoureuse…

Un grand secret révélé

Le nouveau chroniqueur de l’émission TPMP People Hugo Manos a fait une grande annonce au sujet de Laurent Ruquier, et elle n’a pas manqué de faire réagir.

L’animateur en couple

Hugo Manos a développé sa notoriété en 2017. Le jeune homme a participé aux émissions Les Vacances des Anges et Bienvenue Chez les Grecs en tant que parrain. Son rôle était donc de cadrer les candidats et de les suivre dans leurs projets.

Ce jeune chef d’entreprise est également influenceur sur les réseaux sociaux et l’un des sujets de samedi dernier, concernait l’une de ses vidéos postées sur TikTok.

Sur la publication, on peut voir le jeune homme assez proche de l’animateur Laurent Ruquier. Cette vidéo interroge et Matthieu Delormeau souhaite questionner Hugo Manos pour avoir plus de détails sur cette relation.

Le chroniqueur répond alors sans la moindre hésitation et annonce à l’animateur de TPMP People, qu’il n’a pas réellement découvert un scoop.

Matthieu, il faut regarder un peu les magazines people, il y a écrit partout « Laurent Ruquier et son compagnon (…) ça fait quatre ans que nous vivons ensemble (…). Je suis très heureux

Une officialisation de leur couple en direct du compagnon de Laurent Ruquier. Par la suite, les chroniqueurs ont désiré en savoir plus sur cette relation…

"Je suis très heureux" Lurent Ruquier et Hugo Manos en virée à Deauville 😀 #TPMPPeople pic.twitter.com/AyVkbC3AB8 — TPMP People (@TPMPPeople) February 12, 2022

Les révélations de son compagnon

Cette vidéo TikTok a posé de nombreuses questions, car si Laurent Ruquier est extrêmement discret sur sa vie privée, la publication sur ce réseau semble surprenante.

Une fois encore, c’est son compagnon Hugo Manos qui doit répondre aux questions sur le plateau de TPMP People.

Je suis très honnête, il ne le fait pas avec un enthousiasme énorme, délirant, vraiment pas. Il le fait parce qu’il voit que ça me fait plaisir et que c’est quelqu’un de généreux. Et puis parce qu’il m’aime. Mais sinon, il n’est pas fou amoureux de TikTok, ni des réseaux sociaux en général. Et il n’aime pas du tout exposer sa vie privée

Laurent Ruquier paraît donc s’adapter au quotidien de son compagnon et participe à sa manière au métier d’influenceur que possède Hugo Manos.