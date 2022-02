PSG : Messi n’est plus ce qu’il était

Un match décevant

Le prodige a été submergé de critiques lors de ce huitième de finale. Les spectateurs sont une fois de plus révoltés.

Une victoire sans apport de Messi

Même si le PSG s’est offert une victoire (1-0) pour ce match aller, la performance de Messi reste très moyenne. Aligné devant par Pochettino, l’Argentin n’a pas su faire la différence et n’a convaincu personne. La fin du match a été l’occasion pour les supporters de huer le joueur, malgré la victoire de son équipe.

Le match de Messi prouve encore une fois que son problème n'est absolument pas physique.

Leo n'est pas sur le déclin. Dans le jeu, il marche sur l'eau. Son problème est exclusivement mental. Pour le 1ère fois de sa carrière il a un énorme déficit de confiance pour être décisif. — Charel Mafoua 🇦🇷🇨🇬 (@CharelMafoua) February 16, 2022

C’est avec la note de trois sur 10 (attribuée par l’Équipe) que Messi sort de ce match. Une prestation à vite oublier. Il est temps pour le prodige argentin de se remettre en question et de se concentrer sur sa façon de jouer avec les Parisiens. De plus, l’attaquant a manqué un pénalty, et donc l’occasion de prendre l’avantage au score plus rapidement dans le match.

Des coéquipiers rassurants

Toutefois, la contre-performance de Leo n’a pas affecté le collectif. Marco Veratti s’est montré très en forme et a confirmé ce que Carlo Ancelotti disait sur lui. Un profil récupérateur performant qui n’hésite plus à monter le ballon et même tirer. L’Italien se libère peu à peu d’un poids et s’améliore sans cesse.

L’autre héros, c’est Kylian Mbappé. Le Français a conclu sur la dernière minute, servi par Neymar. Une performance très correcte de l’attaquant, qui a montré que son possible transfert chez les Merengues n’affecterait en rien sa réussite en Ligue des champions. Le but sur les dernières secondes a délivré le club français qui avait pris un net avantage.

Quel avenir pour Lionel Messi ?

La question se pose de plus en plus, on voit mal l’Argentin faire une année de plus dans des conditions pareilles.

Une carrière qui se termine

Évidemment, on ne peut pas reprocher à Messi de vieillir. Après de longues années aux services du FC Barcelone, il était prévisible que Leo rejoigne la capitale en moins bonne forme. Son arrivée fut célébrée comme un signe des dieux, mais a vite tourné à la catastrophe.

Messi aura 35 ans en juin. Ronaldo vient de fêter ses 37 ans. Nous devrions probablement revoir nos attentes à la baisse. Ils font toujours des choses merveilleuses, mais même ces dieux du football ne peuvent pas défier le temps pour toujours

Le PSG fait face à un vrai problème, car il ne peut se permettre d’écarter la star des plans des différents matchs. Un joueur d’une telle envergure influence également la tactique de jeu.

Un retour à Barcelone ?

Il n’est pas impossible que l’attaquant retourne au Barça. Un club qu’il a éprouvé des difficultés à quitter et qu’il serait sûrement heureux de retrouver. Certaines stars du milieu ont confié qu’elles verraient bien un retour de Messi en Liga. Rien n’est sûr, mais une fin de carrière en Espagne pourrait peut-être éviter une fin tragique.