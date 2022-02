Les aliments à ne surtout pas donner à votre chien

De divers aliments toxiques

Vous devez connaître les aliments qui peuvent être dangereux pour vos toutous afin d’éviter des accidents qui pourraient avoir de terribles conséquences, parfois sur le long terme ou en entraînant la mort. Il lui faut une nourriture adaptée.

Les aliments à éviter

Un des aliments les plus connus à ne pas donner à votre chien, réputé pour être son principal ennemi, est le chocolat. Celui-ci continent un composant qui dérègle le système cardiaque, pouvant accélérer ou rendre irréguliers les battements du corps, ce qui peut être très dangereux pour un chien. Cela peut arriver après une consommation en grande quantité ou une consommation régulière.

Les os cuits peuvent également être très risqués, notamment ceux de volaille ou de lapin. Ceux-ci, après la cuisson, peuvent se casser. Il est préférable de donner un os de bœuf cru, que vous pouvez demander à votre boucher.

L’alcool n’est évidemment pas consommable par les animaux. Il cause de graves troubles du système nerveux et des fonctions cardiaques. L’animal peut ainsi devenir agressif et nerveux, d’autant plus si la boisson est sucrée.

De nombreux autres aliments causent potentiellement des problèmes à un chien : les aliments trop salés, le blanc d’œuf, l’ail, les oignons, mais aussi certains fruits et légumes comme l’avocat, la poire, l’abricot ou la cerise. Ils représentent un fort degré de toxicité pour nos compagnons.

Pensez par ailleurs à consulter des listes de plantes nocives pour les animaux.

Quelles conséquences sur un chien ?

Les répercussions d’une alimentation non adaptée peuvent être terribles. Des os friables peuvent percer l’estomac, des aliments toxiques l’empoisonneront au fur et à mesure des jours. Des troubles cardiaques ou des perturbations digestives peuvent aussi lui arriver. Il faut aussi considérer des diarrhées et vomissements, qui provoquent une dangereuse déshydratation. Dans le plus grave des cas, certains aliments pourront de la même façon entraîner la mort.

Mon chien est intoxiqué, que faire ?

Dans le cas où un chien a malencontreusement ingéré l’un de ces produits, il peut être en danger. La première chose à faire est d’immédiatement contacter un vétérinaire ou un service d’urgences pour les animaux. Il saura ensuite vous aiguiller sur les démarches à suivre, ou vous proposera de l’emmener en consultation. Le spécialiste vous posera ensuite de diverses questions, auxquelles il vous faudra répondre avec précision : quel aliment a-t-il ingéré ? Quand ? En quelle quantité ? Peut-être aurez-vous également besoin d’informations concernant votre boule de poil, comme son âge, son poids ou des problèmes de santé antérieurs.

Surtout, n’essayez pas de faire vomir votre animal, ou de lui prodiguer des soins. Seul un spécialiste des animaux peut le faire sans risque pour la santé de votre chien. La meilleure chose à faire est tout de même de surveiller l’alimentation de votre animal de compagnie.