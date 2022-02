Le geste polémique d’Eminem lors du Super Bowl !

Le soir du 13 février était prévu la finale du championnat de football américain par la National Football League. Un événement qui regroupe plusieurs millions de téléspectateurs. Mis à part le match qui opposait les Bengals de Cincinnati aux Rams de Los Angeles, la mi-temps était un moment décisif pour le Super Bowl.

Un événement hors du commun

Alors que les Rams ont gagné ce match acharné sur le score de 23 à 20 à leur domicile, l’association sportive de la NFL avait organisé une grande surprise pour l’événement.

Tous les ans, cette association propose un divertissement digne de ce rassemblement et cette année plusieurs artistes sont venues faire le show.

On a pu avoir l’occasion de voir Dr.Dre, Snoop Dogg qui ont chanté The Next Episode ainsi que California Love. Kendrick Lamar, Mary J Blige ont également fait l’honneur de leur présence durant cette mi-temps.

L’artiste 50 cent a fait quant à lui sourire de nombreux spectateurs. En effet, le chanteur s’est mis en scène comme à l’époque lors de son interprétation du son In Da Club. Évidemment, ce tube datant de 2003, le chanteur a pris de l’âge depuis et le rendu sur scène n’est plus exactement le même.

Malgré tout, ces artistes ont su mettre une ambiance de folie et le célèbre rappeur Eminem a clôturé cet entracte en beauté.

Eminem le geste choc

Alors que le célèbre rappeur est venu spécialement pour l’événement du Super Bowl, il a terminé le show de la mi-temps avec son interprétation de Love Yourself.

La fin de sa prestation surprend

Sa prestation a mis le feu au stade, et surtout pour les fans du film de l’artiste 8 Mile d’où est tiré principalement sa musique.

Mais, contre toute attente, à la fin de son titre, Eminem met un genou à terre et abaisse la tête. Un geste bouleversant pour tous avec un message fort derrière.

Les rumeurs sont très vite sorties selon lesquelles l’association de la NFL aurait interdit au chanteur d’effectuer ce geste à consonance politique.

La ligue a rapidement pris la parole à ce sujet et a démenti cette rumeur.

La signification de ce geste

Le genou à terre avec la tête baissée fait référence à Colin Kaepernick et Eric Reid. Ces joueurs de quaterback ont milité en 2016 contre les violences policières racistes. Durant l’hymne américain, ils ont effectué ce geste qui a déclenché de nombreuses polémiques.

En effet, aux États-Unis, les violences policières sont un sujet tabou et essentiel qui ne cesse d’augmenter d’année en année. C’est pourquoi, l’implication de certaines célébrités sert à marquer les esprits et soutenir des causes primordiales pour le vivre ensemble.