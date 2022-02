Les joueurs du Real s’en prennent à leur entraîneur

Un match sans aucune maîtrise

Le Real a été tenu en échec pour le match aller, on attend une réaction du club espagnol, habituellement décisif lors des grands rendez-vous.

Trop peu d’occasions

Le problème rencontré par l’équipe, c’est la projection vers l’avant. Les éléments offensifs n’ont pas su se développer comme ils ont l’habitude de le faire. En effet, le milieu et la défense parisienne ont stoppé toutes les actions dès leur commencement. Une méthode surprenante, à laquelle les joueurs de Madrid n’attendaient pas.

🚨 Florentino Perez envisage de virer Carlo Ancelotti cet été ! Le club est furieux après les dernières performances et estiment que le coaching de l'Italien ne fonctionne pas. @sport pic.twitter.com/v2VmuKPSC8 — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) February 16, 2022

Le manque d’occasions a provoqué la chute du Real. La défense n’était pas irréprochable, mais c’est essentiellement l’attaque qui a fait défaut au collectif. Des erreurs trop bêtes dans les passes et des inattentions ont accentué la difficulté du match pour les Merengues. Thibaut Courtois a signé une bonne performance, mais cela n’a pas suffi.

Benzema, le retour précipité

L’attaquant français en veut à son entraîneur. En effet, cela faisait quelque temps que Karim Benzema était blessé. Ancelotti a pourtant tout fait pour que sa pièce maîtresse puisse participer au choc contre le club français. Lors d’un rapide échange avec Mbappé dans les coulisses, le buteur a indiqué qu’il n’était pas rétabli à 100 %.

On comprend la colère du numéro 9, même si on peut également comprendre le fait qu’Ancelotti se repose sur lui pour établir sa tactique. L’entraîneur attendait un impact plus dynamique de la part de ses joueurs. Une tactique trop imprévisible pour se montrer efficace face à une équipe de classe mondiale.

Un collectif avec plus de difficultés

Depuis maintenant plusieurs mois, le Real connaît une forme moins impressionnante que sur la période précédente. Cette baisse de régime s’explique simplement.

Des joueurs en moins bonne forme

Même s’ils sont toujours excellents, les joueurs du Real prennent de l’âge. Modric, Toni Kroos et bien d’autres sont moins performants. Les Merengues se font vieux, la relève n’est pas encore assurée à 100 %. Pour l’instant, Vinicius et les autres jeunes prodiges ne peuvent pas emmener leur équipe jusqu’au sommet, ils n’ont pas encore assez d’expérience.

Benzema n’a pas pu montrer tout son talent sur le terrain, le risque de se blesser davantage était trop grand. Asensio n’est pas assez régulier pour être vu comme un élément majeur de l’équipe.

Les individualités ne suffisent plus

Ancelotti a trop compté sur des performances individuelles. Il est vrai que certains joueurs auraient pu avoir un éclair de génie et traverser la défense pour trouver le fond des filets. Cependant, ce n’a pas été le cas, le collectif a subi et les individualités n’ont pas eu l’effet attendu.

Les joueurs doivent vite oublier le match et se concentrer sur la suite, la Liga et le match retour sont à gagner absolument. L’équipe a le potentiel, elle le sait