Un zoo propose de donner à un cafard le nom de votre ex

Une activité très insolite

C’est à l’occasion de la Saint-Valentin que le zoo anglais de Hemsley Conservation Centre à Fairseat, dans le Sud-Est de l’Angleterre a offert à ses visiteurs une activité hors du commun, qui les a beaucoup amusés.

Renommer un cafard

Pour détourner la journée de l’amour au ridicule, le zoo a lancé un programme spécial, visant à choisir un cafard et lui donner le nom de son ex. Ceux qui le souhaitent peuvent ainsi donner un petit nom à un insecte. Une bonne façon de mettre son ex dans le passé – ou dans le parc animalier – et d’oublier une rupture difficile.

Une façon ludique de préserver le parc animalier

Le zoo anglais accueille une colonie d’une sorte de cafards, des siffleurs de Madagascar. Ils sont pour le moment une douzaine d’adultes et plus de cent bébés.

Les volontaires devront payer 1,5 livre sterling, soit environ 2 euros, pour cette activité. Cela permettra de financer les projets du parc animalier, notamment pour sa conservation. En contrepartie, les donateurs se verront remettre un certificat. Un “tableau des cafards” a été créé, pour dévoiler les noms choisis le jour de la Saint-Valentin.

De très nombreux participants

Henry Weedon, le directeur des opérations, expliquait à Reuters :

Si vous avez eu une rupture particulièrement pénible et que vous avez besoin d’un remontant, c’est un bon moyen d’avoir un petit fou rire.

De toute évidence, cette initiative a beaucoup plu aux visiteurs du parc. De nombreuses demandes ont été reçues par le zoo. Lancée en 2019, elle avait déjà connu un grand succès. Le Covid-19 a évidemment bousculé ses plans, obligeant le zoo à l’arrêter. Toutefois, Henry Weedon raconte : “Nous n’avions pas prévu de le faire cette année, mais nous avons reçu tellement de demandes […] du monde entier que nous l’avons relancé pour 2022.”

Mais si c’est un excellent moyen de faire le deuil face à sa rupture, il n’y a pas que les noms de nos anciennes relations amoureuses qui peuvent être donnés aux petites créatures. Il explique : “Tous les noms seront les bienvenus”, n’excluant ainsi pas les politiques ou autres personnalités publiques.

D’autres initiatives similaires

Le parc animalier anglais n’est pas le seul à être à la tête de ce genre d’initiative. Pour la Saint-Valentin 2020, le zoo de San Antonio avait imaginé un concept similaire, bien que plus incisif.

Pour 5 euros environ, vous pouviez renommer un cafard avec le nom d’un ou d’une ex, et pour 23 euros environ, il s’agit d’un rongeur congelé. Ceux-ci seront ensuite dévorés par d’autres espèces qui en raffolent. Le tout a été filmé et diffusé en live sur le Facebook de l’établissement. De la même façon, les participants recevaient un certificat, afin de ne pas oublier ce tendre évènement…