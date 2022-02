Le procès de l’affaire Maëlys touche à sa fin

Un procès difficile de bout en bout

Il était jugé pour le kidnapping, la séquestration et le meurtre de la petite Maëlys, âgée de seulement 8 ans au moment du drame. Il était également jugé pour des attouchements sur ses petites cousines de 5 et 6 ans à l’été 2017. Il avait filmé ces agressions et a donc été aussi jugé pour détention d’images pédopornographiques. Ces vidéos ont été projetées dans le tribunal en fin de semaine dernière, impossibles à regarder pour beaucoup.

Quelques révélations, mais des faits toujours flous

La famille de Maëlys a témoigné lors du procès. Ses deux parents, l’un après l’autre, ont lu des lettres devant le portrait de leur petite fille disparue. Sa mère raconte : “Il a tout brisé, foutu en l’air notre vie. Tout le monde en a subit les conséquences. Des fois je me demande si on est pas dans un cauchemar et si on va se réveiller un jour, mais non.”

La sœur de Maëlys, Colleen, du haut de ses 17 ans avait quant à elle directement interrogée le coupable, pour lui demander de répondre à ses questions. Il n’avait cependant pas été très collaboratif.

Quelques révélations de Lelandais ont pu être obtenues, comme le fait qu’il ait “volontairement” tué la petite fille, chose qu’il niait jusqu’à présent. De plus, la question d’une agression sexuelle a beaucoup été posée, mais aucune preuve n’a pu apporter de réponse. Nordalh Lelandais n’a jamais affirmé avoir agressé l’enfant sexuellement, bien qu’il ait reconnu des tendances pédophiles.

La lettre qui marque la fin de Lelandais

Nordahl Lelandais n’est pas jugé pour son premier meurtre. Il a déjà assassiné le caporal Arthur Noyer, pour lequel il avait été déjà condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Lors du procès de Maëlys, les parents du caporal ont écrit une lettre, qui a été lu devant la cour d’assises. Celle-ci particulièrement incisive et bouleversante, a sonné le glas de l’ancien militaire. Le couple a par exemple écrit :

Les dix mètres carrés de votre cellule sont-ils moins vivables que les deux mètres carrés de la tombe d’Arthur ? Vous dites que l’image d’Arthur vous revient tous les jours, nous aussi. Mais cela ne vous a pas empêché de vivre. Nous, si. Alors arrêtez de vous servir d’Arthur pour faire croire que vous avez de l’empathie.

🔴 La réclusion à perpétuité requise contre Nordahl Lelandais. Sans réussir à prouver le viol de Maëlys, l'avocat général s'est dit convaincu que le «mobile sexuel» était à l'origine de l'enlèvement et du meurtre de la fillette. https://t.co/a3hiSGqEEi — Le Figaro (@Le_Figaro) February 17, 2022

La réclusion à perpétuité demandée

La réclusion à perpétuité a été demandée par l’avocat général Jacques Dallest, avec 22 ans de sûreté. Il s’est exprimé en disant :

Je vous demande de le déclarer grand criminel, grand prédateur, coupable des faits et de le condamner à la réclusion criminelle à perpétuité et d’assortir cette peine d’une période de sureté de 22 années.

Seuls les jurés décideront de sa peine. Le verdict est attendu pour le vendredi 18 février 2022.