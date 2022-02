La vidéo chaude d’ici tout commence !

Le feuilleton quotidien d’Ici tout commence à prévu cette semaine de faire chauffer nos écrans. Malheureusement pour les fans du personnage de Théo, celui-ci va sans doute vous décevoir face à ses agissements. Le couple si solide et parfait de Théo et Martha semble ne tenir qu’à un fil, mais évidemment la jeune femme ne le sait pas encore…

La faute impardonnable de Théo

Alors que le couple Théo et Martha forme le duo le plus solide, il va finalement être endommagé cette semaine par la tempête que l’on peut nommer Célia.

Dans les bras d’une autre

Cette semaine la série met à rude épreuve les couples. En effet, après la rupture entre Clotilde et Guillaume, c’est au tour de Théo et Martha ainsi qu’Anaïs et Lisandro de connaître des tensions.

Célia était déjà très avenante avec Théo et n’avait pas caché son attirance envers lui malgré le fait qu’il soit en couple.

Travaillant sur le même lieu, les deux personnages n’ont pas pu faire autrement que de se croiser, ce qui n’a forcément pas plus à Martha qui devait sentir le vent venir.

Après plusieurs altercations entre Théo et Célia, Souleymane a remarqué que celle-ci cachait en fait une énorme tension sexuelle.

Bien sûr, le jeune homme était coincé par la situation qui se passait sous ses yeux, informer Martha de la situation ou se mettre entre les deux collègues et garder ce secret pour lui ?

Alors que Théo semblait si sincère et honnête, le jeune homme finit par craquer.

*SPOILERS*

.

.

.

.

.

je suis dèg quand même… comment ils ont ruiné le perso de Théo, qui trompe Martha sans remord (j'en veux moins à Célia qui se cherche toujours) et puis qui lui dit les yeux dans les yeux "je t'aime"… euh comment dire ? 🚮#IciToutCommence — youffie valentine (@NamiYouffie) February 15, 2022

Les téléspectateurs déçus

Tandis que Théo avait réussi à être ferme avec Célia et refuser ses avances. Cependant, cela n’aura pas duré très longtemps…

Le personnage de Théo dans la série Ici tout commence était l’incarnation de la bienveillance, toujours honnête et sincère, le jeune homme avait conquis le cœur du public.

La tromperie du personnage avec Célia va décevoir les téléspectateurs, nombreux à réagir sur les réseaux sociaux après cette information inédite.

Après cet adultère, ce qui semble choquer le plus les téléspectateurs et fait qu’il arrive à cacher le moindre doute à Martha en lui faisant de belles déclarations plus hypocrites les unes que les autres.

Une scène qui augmente la température

Les soupçons de Souleymane vont finalement se révéler exact. Dans la vidéo dévoilée par le site MyTF1, on peut voir en exclusivité les images de Théo jouant avec Célia.

Alors que l’on voit Théo rentrer dans la chambre de Célia, celui-ci paraît assez nerveux et stressé d’être là. Il n’ose pas réellement comment aborder la jeune femme, mais on ressent la tension est présente dans cette pièce.

Finalement, Célia décide de faire le premier pas, ce qui n’entraîne aucun refus du jeune homme, bien au contraire. Il s’ensuit alors une scène très chaude entre les deux personnages qui s’empressent d’enlever leur vêtement. Théo aura franchi la ligne rouge avec Célia au détriment de Martha…