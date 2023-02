Offrez un cadeau original à votre moitié en créant un livre photo 3D

Vous cherchez un présent original et recherché pour votre compagne ou votre compagnon et ignorez encore, à l’approche de la date fatidique, quoi lui acheter. Ainsi, dans cet article, nous allons vous donner une idée de cadeau incroyable pour marquer votre conjoint de souvenirs exceptionnels. N’attendez plus pour lire la suite qui vous intéressera, nous en sommes certains.

Une idée originale de cadeau 3D

Offrir un tel type de présent est une idée qui plaira à tous les coups à votre partenaire puisque lui présenter un livre rempli de belles expériences passées, voyages, aventures et moments de vie sera une surprise inattendue. En effet, c’est une alternative de cadeau personnalisé afin de ne pas s’orienter vers un cadeau trop classique et matériel.

Lui acheter ce type de livre innovant lui permettra de revivre ses meilleures expériences à vos côtés et d’en garder une trace pour toute la vie. Dès qu’elle souhaitera revivre ces moments, elle n’aura qu’à ouvrir et à feuilleter le livre. Tout en orientant les images afin qu’elles prennent du mouvement et de la 3 Dimension.

La personne aura ainsi l’impression d’y être et de prendre la photo. Inutile de vous dire qu’au-delà d’être un cadeau pour les nostalgiques, ce livre photo 3D vous apportera une immersion totale dans le lieu de l’image.

Une simplicité de création et de livraison

Il est possible de créer ce livre photo 3D sur divers sites certifiés tels que Flexilivre par exemple.

Ce type de site vend à la fois des livres photo 3D avec modèle où il vous sera possible d’y intégrer vos photos personnelles, mais également des options entièrement personnalisables. Vous aurez alors la possibilité de créer votre propre album 3D avec vos visuels à votre goût sans template proposé.

De plus, ces trois sites web facilitent grandement la création des livres photo 3D en les rendant accessibles et simples de création. Ainsi, chacun peut créer son propre album.

En outre, d’une simplicité de création, la livraison de ces livres originaux est très rapide et efficace. Parfois, elle est même gratuite selon le montant de l’achat. Vous pouvez par conséquent les recevoir à domicile, ou bien en points relais. Vous serez, par ailleurs, très satisfait du résultat plus qu’original.

Un cadeau parfait pour créer de l’émotion

Enfin, si vous décidez d’offrir cela à votre partenaire, il ne sera pas déçu et sera même séduit par votre présent insolite et très spécial. Il aura l’occasion de voir les plus belles images de ces dernières années en 3D en les orientant de bas en haut ou de gauche à droite. Il sera envoûté par ces mouvements donnant une impression de réalité comme si l’image était animée.

De plus, vos précieux souvenirs seront imprimés sur du papier glacé qui sera stimulé grâce à l’usage de lunettes adaptées à la 3 Dimension. Celles-ci sont par ailleurs fournies dans le livre photo sur certains sites en ligne.

Une fois posées sur votre nez, ces lunettes vous offriront un instant nostalgique pour redécouvrir les aventures partagées avec vos proches.

Cet album photo 3D est donc le présent parfait pour séduire votre entourage, nous en sommes certains.