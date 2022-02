Une triste nouvelle pour les fans de Netflix…

Vous êtes un aficionado de Netflix ? Vous regardez chaque contenu ? Passer en détail l’avis des téléspectateurs ? On vous comprend, nous sommes de plus en plus nombreux dans ce cas-là. Dans les jours qui viennent, la plateforme va dire adieu à des séries marquantes et l’on en est triste. On vous dit tout !

L’arrêt de diffusion de ces séries sur Netflix

En effet, depuis quelques jours, nous avons appris la nouvelle : des séries de l’univers Marvel vont être retirées de la plateforme. Une nouvelle qui n’a pas laissé les amoureux de la franchise tranquille. Ces derniers se sont exprimés sur les réseaux sociaux ne comprenant pas pourquoi ce revirement de situation.

On le sait bien la plateforme ne peut pas diffuser à l’infini des contenus qu’elle n’a pas créés. On voit au fil des jours des contenus disparaître de la plateforme, pour en avoir d’autres. Cependant, dans quelques jours, c’est un peu moins d’une dizaine de titres produite par elle qui vont disparaître en même temps. Dans cette liste, il y a donc : Daredevil, Jessica Jones, mais encore Luke Cage, The defenders et également The punisher. Chacun a donc plaidé la cause de son petit préféré. D’ailleurs, très récemment, le rappeur Eminem a fait savoir son opinion quant à l’arrêt de diffusion de The punisher. Apparemment, l’interprète de “Lose Yourself” est mécontent de cette nouvelle. Le rappeur serait un fan de Franck Castle. Il s’est exprimé sur twitter en disant :

Cher @Netflix, en ce qui concerne ton annulation du Punisher, tu as tout fait foirer !! Sincèrement, Marshall

Une révélation qui a suscité l’intérêt de sa communauté qui est d’accord avec ce dernier.

Les séries Marvel Netflix (‘Daredevil’, ‘The Punisher’, ‘Jessica Jones’ etc) quitteront le catalogue de Netflix le 28 février. pic.twitter.com/uaMemtnaDj — Marvel Story (@MarvelStory_) February 11, 2022

Alors, si ces séries sont retirées, où iront-elles à votre avis ? Vous êtes bien perspicace, ce n’est pas bien loin que nous pourrons les retrouver. Disney + diffusera ses contenus et augmentera ainsi le nombre de titres de la saga.

Disney + le prochain Netflix ?

Depuis la sortie de la plateforme pendant le confinement, c’est carton plein. Si, au début, tout le monde aurait pu croire qu’elle était trop visée à une partie des téléspectateurs, aujourd’hui il n’en est rien. De plus en plus d’abonnements et de contenus sont proposés au fil du temps. Cette plateforme ne s’est pas contentée de sa franchise, mais a ouvert des perspectives à une multitude de shows et film.

C’est donc sur celle-ci que nous pourrons revoir nos Marvel. En 2019, la franchise Disney a racheté pour 4 milliards de dollars Marvel. Une somme des plus colossales qui implique que tous ces contenus soient sur leur plateforme même ceux créés par Netflix.

Daredevil et les autres séries Netflix x Marvel vont quitter Netflix le 28 février (en haut à gauche sur mon screen) Qu'est ce que ça signifie ? Direction Disney+ ? pic.twitter.com/lHPWjkG06J — Alkor (@Alkor_yt) February 11, 2022

Toutefois, même si l’essor de celle-ci est croissant, Netflix reste en tête. En effet, la plateforme de streaming est la plus sollicitée depuis quelques années. Cela grâce à la diversité et le nombre de contenus qu’elle propose a un prix abordable. Par ailleurs, aujourd’hui la concurrence se fait rude avec le 7ᵉ art. Aujourd’hui, on peut avoir des productions Netflix tout aussi qualitatives que le cinéma.

De plus, depuis la crise passée, il ne nous est plus possible de nous en passer.